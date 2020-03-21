SAMSUNG或進一步推1.5億像素CMOS超越S20 Ultra　小米手機首發

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小米上年年尾推出全球首部搭載Samsung 1億像素 CMOS 的小米 Note 10，讓手機鏡頭像素推向更高境界，成像質素更大幅度提升。

而今年 2 月，Samsung Galaxy S20 Ultra 更搭載了新一代 CMOS HM1，相比起上代 HMX，其最大的變化是從四合一像素技術升級至九合一，雖然單位像素尺寸依然是 0.8μm，但合成後的像素就由 1.6μm升級至 2.4μm，即等效 1200萬像素，大大提升了低光場景的拍攝能力。近日就有消息指出 SAMSUNG 未來還有可能推出性能更強的 1.5億像素 CMOS，尺寸將較第二代更大。

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據了解，全新 1.5億像素 CMOS 尺寸為 1" ，較上代 HMX 的 1/1.33" 更大，這意味著新一代傳感器將在 unit cell pixel 不會大幅下調的情況下，提升像素量，可預期新 CMOS 將會提升更出色的拍攝體驗。早年 NOKIA 808 搭載 1/1.2" CMOS，這雖令手機攝影效能更進一步，但由於 CMOS 尺寸大，令手機尺寸更厚，所以將來手機廠商如何平衡 CMOS 的尺寸及手機的厚度將會成為今年或明年機身設計的關鍵。

在技術層面方面，相信 1.5 億像素 CMOS 都會支援多合一像素合成技術，而小米好有可能成為首發該 CMOS 的公司，另有傳 OPPO 及 vivo 都會在 2021年開始採用這款高達 1.5 億像素 CMOS。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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