【新冠肺炎】新消毒霧劑自動殺滅全家病毒　專家解構原理及安全性

因為新冠病毒肺炎（武漢肺炎／COVID-19）的關係，令不少人近月開始對個人衛生清潔消毒特別著重，無論出街返工、食飯或回到家中都會利用酒精來消毒身邊物品、衣服及全身。最近有香港廠商就推出一款「消毒霧劑」，標榜可以自動殺滅家居任何角落的細菌病毒，亦可以便攜出街隨時為食具或用具殺菌。究竟其原理是如何？是否真的安全人畜無害使用？專家團隊訪問了解，以及深入解構。

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如用手提式diffuser可以跟身隨時為不同用品消毒（林勇攝）

一般人常用家居消毒的用品，大都不是滴露消毒藥水或稀釋漂白水，又或者是用酒精來消毒雙手等，不過大都不是有強烈氣味，便是有機危害人類或寵物。這一款Amooma最近推出的「空間消毒霧劑」，內裡主要消毒殺菌成份是「二氧化氯(ClO₂)」，是一種已多年沿用於醫療及食水消毒的消毒劑，理應比傳統用漂白水或酒精更安全。

徐光海博士（左）及楊霖龍博士（右）

身為Amooma空間消毒霧劑的研發者之一、Sundial首席專家的楊霖龍博士（英國帝國理工學院化學博士）解釋道：「二氧化氯早在幾十年前已廣泛應用於醫院、牙醫及食水（或泳池消毒），一般用來消滅細菌與病毒。」而且，消毒能力極強外，亦都是人畜無害，同時是WHO世衛定為A1級安全消毒劑，不會對人體有害，亦對新冠病毒肺炎（武漢肺炎／COVID-19）有效殺滅。

「二氧化氯早年已活用於漱口水方面，以及如消毒三文魚等。而且以前曾做過長期的動物測試：老鼠於24小時、一星期7日，用0.1ppm二氧化氯的含量連續使用5個月，老鼠都沒有任何病態出現。就連那麼細小的動物都沒有任何副作用，對人體更加是沒有害處。」非常合適在家居消毒，亦對小朋友、寵物亦都沒有害處。

楊霖龍博士指二氧化氯早已活用在三文魚等刺身消毒（資料圖片）

消滅細菌與病毒的能力十分高，比起一般漂白水亦有很多好處。「原因它不會造成二次污染，不會造成氯化物或一些致癌物令環境做成污染。」

二氧化氯不會造成二次污染，不會造成氯化物或一些致癌物令環境做成污染。而且更對人體、寵物沒有害處。 楊霖龍博士（英國帝國理工學院化學博士）

二氧化氯殺滅病毒細菌強勁，而且早已證明日常生活上可安全使用，為什麼到現在才開始商品化？楊博士補充道因為二氧化氯成本比一般漂白水或酒精高，因此空間消毒霧劑除了二氧化氯外，亦加入了兩種成份幫助下（天然的抑菌劑芬多精及催化劑），可以很少量二氧化氯都可以長時間有殺菌的效果。

同樣是Amooma空間消毒霧劑的研發者之一、Sundial創始人徐光海博士（科技大學電子及計算工程學系博士）續說原理，「二氧化氯用來做即時殺菌的功效，而第二種重要成份就是天然抑菌劑芬多精（Phytoncide），芬多精於大自然經常都會出現，於不同物件表面可作為長時間防菌。」第三種成份，便是加入了催化劑catalyze，「更可以幫助二氧化氯加速散發於空間中，令殺菌的效果更顯著。」

原理結合了化學及物理的精髓，化學方面三種成份令殺滅細菌病毒更有效；物理方面則利用霧化原理，令消毒霧劑飄至空間中每一個角落，令殺菌效果去到空間每一個角落。 徐光海博士（科技大學電子及計算工程學系博士）

記者在實驗室中觀察下，發現在百多呎的房間內，開啟了座枱式diffuser半小時後，房間的空氣及鍵盤上取樣，發現已殺滅了大部份細菌。2小時後再度取樣，更發現幾乎已沒有細菌存在。

海博士補充，「一般200呎的空間，大約開啟空間消毒噴霧2小時便可以殺滅絕大部份細菌，而且因為天然抑菌劑芬多精的關係，可以維持連續6－8小時抗菌效果。」基本上跟足指示利用清水（100ml）將Amooma空間消毒霧劑包裝內的粉劑變為溶液後，再加1－2滴激活液，再配合diffuser霧化機使用（亦可用市面上其他品牌的超音波diffuser），使用上非常安全。

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