【新冠肺炎】iPhone 12 5G版Apple有望秋季出？彭博：或存變數

【iPhone 12 5G 傳聞】新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，牽連科技產品推出，包括部分生產線在中國的Apple，已經因為疫情下將剛公布的Macbook Air、iPad Pro連同周邊等出貨日推至5月，蘋果今年能否如期推出，每年秋季公布新iPhone、包括引頸以待的旗艦手機：5G版iPhone 12嗎？國際知名財經通訊社預期，iPhone 12 5G版有望秋季推出，但仍存在一些變數，可能稍為推遲出貨日期。

有5G功能的iPhone 12能否如期推出？彭博認為存在變數【圖為iPhone 11 Pro / Pakutaso 圖片】

據彭博（Bloomberg）報道，透過一名消息人士得知，現時具有5G功能的旗艦級iPhone（估計為iPhone 12）「仍按計劃在秋季推出」， 但預計要到5月才能開始進入量產階段，而在大量生產過程前仍可能會出現變數，包括延遲出貨。彭博消息指，iPhone 12雖然可以如期發表，但由於蘋果產品的生產零件出貨量下跌，部件供應鏈仍未回復正常，可能影響未來產品出貨。

疫情除影響蘋果零售，更影響Apple生產、推出新iPhone計畫也受打擊。 【路透社】

iPhone 12已定案 如期生產存疑

熟悉蘋果生產運作的知情人士表示，Apple的iPhone生產將在每次推出前一年的11月至12月之間，完成新iPhone的大部分設計功能定案，並於每年4月左右開始量產新機外殼，然後在5月左右開始後期生產，現後進入組裝、測試及包裝。而彭博報道中亦引述一名在蘋果零件生產商工作人員指，零件供應鏈雖然未有因為武漢肺炎完全停工，但不是所有生產以正常速度運作，因為要組裝的組件產出仍然很慢。消息人士補充說，要令零件穩定供應至少需要一個月或更長時間。Apple因為面對武漢肺炎疫情，在馬來西亞主要蘋果供應商已經在當地停產兩星期，其他國家包括韓國、英國、美國、意大利及德國的Apple供應商亦受牽連。

另一個位於美國、協助生產無線晶片的供應商Broadcom，正受武漢肺炎影響半導體產能，Broadcom 行政總裁 Hock Tan表示「COVID-19疫情已影響半導體生產生，會反映於在財政年度下半年」。

鎖城影響生產

3月19日晚上Apple公布的iPad Pro，其中同屬iPad Pro新功能的重要周邊：Magic Keyboard專用鍵盤，要待到5月才出貨，彭博指生產iPad Pro的量產過程早在2020年1月開始，這極可能是因為武漢肺炎在中國爆發期間封鎖城市，影響生產的最主要原因。早前報道，Apple亦試圖擴展其供應鏈至不同地區，如此部署將嚴重影響中國的Apple生產。Apple打算逐步增加台灣的生產比例，同時致力維持跟中國大陸的供應商合作。

iPad Pro的Magic Keyboard首當其衝，成為疫情下首款比預計延遲出貨的蘋果產品。 【Apple】

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不過彭博在總結時稱，雖然Apple面對生產上的多方面限制，但蘋果還能在2月製作iPhone 12的測試版本；一名熟悉供應鏈人士表示，2月中國工廠停產期間，蘋果能製造數量有限iPhone 12 測試工程機，未嚴重影響應在秋季推出的5G iPhone計劃。

資料來源：Bloomberg