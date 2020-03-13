iOS14代碼流出爆Apple今年新產品　iPhone 9、新iPad Pro、新耳機

蘋果的爆料信息天天見，但能提供「靠譜」內容的人並不多。大家比較熟知的分析師郭明錤大概算一個，而彭博社的 Mark Gurman 則是另一人。前者手握着上游供應鏈端的信源，而後者則和多位蘋果內部員工保持着緊密聯繫，依靠近水樓台的優勢，這使他們往往能第一時間獲得較為準確的內幕。不過，從過往的爆料史來看，還有一個道同樣能渠預先讓我們得知蘋果的新品動向，而且準確度基本能達到 100%。那就是挖掘蘋果 iOS 系統的代碼。

最近，9to5Mac 提前獲得了一部分尚未發佈的 iOS 14 系統代碼。和往年一樣，這些代碼中不僅暗藏着蘋果即將推出的軟件功能，也可以挖掘出不少有關蘋果新品的細節。

▼具體有哪些一起來看看。iPhone 9、新iPad還有…▼

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iPhone 9，新 iPad Pro，還有全新的 Apple TV

一般來說，蘋果都有在 3 月份推出新產品的習慣，而本次 iOS 14 代碼泄露的硬件也都和這批新品有關。

首先是 iPhone 9，當然蘋果也可能會以「iPhone SE2」來命名。和此前爆料的一樣，代碼信息顯示 iPhone 9 將支持 TouchID，這意味着它會配備實體指紋傳感器，那麼外觀基本上也會沿用 iPhone 8 的非全屏造型了。

至於該機的市場表現，關鍵還是看會不會用上 A13 芯片，以及蘋果給出的定價。

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另一款同樣沒什麼懸念的是新 iPad Pro，後置的矩陣式鏡頭設計也被泄露代碼所確認。大家普遍都認為，新 iPad Pro 會配備和 iPhone 11 Pro 類似的三攝模組，同時還會加入一顆 Tof 3D 傳感器，主要用於改善 AR 體驗。

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+ 4 + 3 + 2

最後一款新品是 Apple TV。按照 9to5Mac 的說法，蘋果很可能在研發一款全新的 Apple TV 機頂盒，同時也會對現有的 Remote 遙控器做出調整。

受到疫情影響，這些新品是否會在本月發佈已不確定。近期也有消息人士向 Cult to Mac 透露，蘋果已經選擇推遲 3 月份的發佈會。一方面是蘋果所在的聖克拉拉地區在未來一個月都不批准 1000 人以上的聚會，另一方面則是上游供應鏈的生產尚未完全恢復。

值得一提的是，之前有過傳聞的 AirTag「藍牙追蹤器、防丟器」同樣出現在了 iOS 14 的代碼中，但目前仍不清楚它的上市時間。

（AppSo提供）

神秘的頭戴式耳機

相較於那些比較確定的信息，一些尚未公布的新品更能引起大家的興趣。本次 9to5Mac 便從 iOS 14 代碼中發現了蘋果新耳機的證據，而且還提供了兩個非常直觀的圖標。

（9to5Mac圖片）

從圖示可以看到，新耳機並非是我們所了解的 AirPods 造型，反而更接近 Beats Solo Pro 這樣的頭戴式耳機。兩個圖標一淺一深，可能代表的是黑白兩種配色，也可能是日間/夜間模式下的顯示，但型號應該只有一個。

功能上，之前 Beats Solo Pro 其實已經加入了不少 AirPods 耳機的特性，比如定製的 H1 芯片，對「嘿 Siri」語音喚醒的支持等，唯獨缺少了利用重力傳感器來實現自動播放/暫停的功能。

（Beats Solo Pro官網擷圖）

如果新耳機是要貼上蘋果的 Logo，這類功能自然會補全，同時也可以兼顧 Beats 耳機的專業特性，如主動降噪技術，滿足那些對音質有更高需求的用戶。

蘋果要做高端頭戴式耳機的消息，早在 2018 年就曾被郭明褀、彭博社等消息源所提及，至少證明蘋果已經在供應鏈端有相關動作，只是尚未進展到成品落地的階段。

而這次圖標的曝光，不僅佐證了該消息的真實性，也意味着該產品已經做好了發佈的準備，說不定今年年內就會面世。

考慮到目前 AirPods 在無線耳機市場取得的巨大成功，蘋果顯然還會繼續發力，擴展產品品類，而高端頭戴式耳機無疑會是很好的突破口。

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至於往後，被蘋果收購了的 Beats 還會不會繼續迭代自有品牌的產品，就得看蘋果如何梳理自家產品線了。

iPad 的新鍵盤會有一塊觸控板

除了新耳機，9to5Mac 挖到的另一個新品指向了帶有觸控板功能的 iPad 鍵盤。雖然代碼中並未有相關的產品樣式，但新的鼠標指針、手勢交互等信息，仍然能讓人和觸控板產生聯繫。

早在去年的 iPadOS 系統中，蘋果就已經加入對藍牙鼠標的支持：連接完成後在設置項打開輔助觸控，就可以在 iPad 屏幕上看到一個小圓點。

（AppSo提供）

它不僅支持左鍵單擊，也支持右鍵呼出輔助菜單的功能，功能上較為單一，相信也不會有多少用戶打開使用。

而在即將到來的 iOS 14 中，蘋果則打算把更多 Mac 端的觸控板交互帶到 iPad 中，比如說「雙指點按」呼出輔助菜單的操作；而「tap to click」這類設置項的出現，也是對應着 Mac 上「單指輕點」的功能。

9to5Mac圖片

同時，iPad 上的鼠標樣式也更接近桌面端的使用習慣，比如說當你移動光標到一個網頁超鏈接對象時，指針就會變成手指形狀。

不同點在於，這個鼠標指針不會一直顯示在 iPad 屏幕上。當用戶斷開連接，或是換成屏幕觸控操作時，指針便會自動隱去，用的時候才會再出來。

諸多信息都證明，蘋果確實有發佈帶內置觸控板 Smart Keyboard 的打算。這個消息早前也曾被 The information 所提及，後者認為這個新配件會和下一代 iPad Pro 共同發佈。

MacRumors圖片

同時，9to5Mac 還補充表示，蘋果會為 iPad 引入觸控板，也是希望推動「Catalyst」計劃的實施。

這個項目的最終目的是要打通 iOS 和 macOS 上的應用生態，若是想確保觸屏應用在移植 Mac 後也能正常使用，自然需要它們對鍵鼠或觸控板交互進行兼容。

而對 iPad 來說，有了觸控板的支持，不僅會進一步縮小與 Mac 電腦的差異，也將增強它在專業領域的表現。

新 Apple Watch 將支持血氧檢測功能，還會有睡眠跟蹤和兒童模式

和 Apple Watch 有關的幾項新功能這次也被盡數曝光。

按照 9to5Mac 的說法，下一代 Apple Watch 很可能會對血氧檢測功能提供支持。該功能主要會利用設備上的傳感器和紅外技術，來檢測血液中的氧氣含量變化，幫助用戶跟蹤哮喘、新增並等健康隱患。

如果度數較低，手錶就會給出提示，就和現在的心率通知一樣。

目前，Fitbit 旗下的部分穿戴設備已經支持了類似的功能，如果需要硬件上的支持，血氧檢測可能只適用於新款 Apple Watch Series 6 ，但支持心電圖（ECG）功能的新款手錶理論上也可以支持血氧檢測，所以不排除蘋果會直接放到 watchOS 7 中，當成軟件特性推出。

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此外，傳聞已久的睡眠監測功能也將內置在 watchOS 7 系統中，因為泄露的 iOS 代碼存在和個性化睡眠目標相關的信息。

截止到現在，Apple Watch 的睡眠監測主要還是依靠第三方應用來實現，至少證明它在硬件層面是支持的，主要是蘋果官方是否會自己動手做一個預裝應用。

接着是兒童模式。據悉，該功能可以讓家長專門為孩子準備一台 Apple Watch，然後將手錶內的賬戶和自己的 iPhone 進行綁定，從而實現對手錶端應用的控制，比如說設定可信聯繫人，或是限制在上課時間使用部分應用等。

按字面意思理解，這等於就是把 Apple Watch 當「兒童手錶」來看待了，當然，配合 eSim 卡和手錶端應用商店，現在的 Apple Watch 也確實具備脱離 iPhone 獨立使用的條件。

Apple Watch（GettyImages）

剩下的就是一些小細節改進了，比如說心電圖監測功能的讀數準確率會進一步提升。至於錶盤，蘋果則會加入一個「速度計」的模塊；同時也允許用戶從共享相冊中提取照片，作為錶盤背景。

另外，用戶還可以在新系統中分享自己的錶盤樣式，讓其它 Apple Watch 用戶使用，相信這會進一步激發大家對定製錶盤的熱情。

最後還有一項對開發者很重要的改變。蘋果正計劃調整 Watch 應用程序的架構，讓開發者可以單獨開發 Watch 類的應用，而不用再以 iOS 應用的擴展來呈現。

這也正如此前所說，Apple Watch 將在未來變得越來越「獨立」。

iOS 14 系統也有諸多改進：Apple Pay 將支持支付寶二維碼？

9to5Mac 和 MacRumors 還公布了多項 iOS 14 系統本身的改動，除了新功能外，蘋果也在逐漸放開和第三方應用的合作。目前泄露的功能如下：

1. Apple Pay 將加入對支付寶的支持（可能是呼出後直接展示付款二維碼）

2. iPhone 的主屏會有一個新頁面，能夠讓用戶以列表形式瀏覽當前的所有應用（有 Apple Watch 的朋友可以試着長按主屏頁，也會彈出「列表視圖」的選項）。

3. 新的無障礙功能，讓 iPhone 可以自動檢測到火災報警聲、敲門聲、門鈴或嬰兒的哭鬧聲等，然後再轉換成對應的觸覺反饋，讓聽力障礙患者也能收到提醒。

4. iOS 14 將會進一步對自帶壁紙作出分類，會設立「地球和月球」「花朵」等類別，同時第三方壁紙應用也可以集成到設置項中。

5.「Shot on iPhone」將直接內置在照片應用中，具體形式未知，但似乎可以讓用戶直接將手機照片投稿給蘋果（蘋果每年都會舉辦 Shot on iPhone 大賽，公開徵集優秀攝影作品）

6. 一款全新的 AR 應用，用戶能通過攝像頭在相關場景下獲得增強現實的體驗，比如說在線下 Apple Store 門店中獲取更立體的比價信息等。

7. 蘋果的 iMessage（終於）支持@ 某個人和消息撤回了。

8. 蘋果還在開發一款適用於 iPhone、Apple Watch 和 Apple TV 的健身類應用，主要會向用戶提供和健身相關的指導視頻，比如拉伸、室內跑步等。

10. 新的 PencilKit 功能，可以讓 Apple Pencil 的手寫字通過 OCR 轉換成文本。

以上，就是本次 iOS 14 泄露代碼中所包含的主要消息。9to5Mac 並未透露他們的代碼來源，只表示這些代碼是在 2019 年 12 月底獲得的，這意味着在 iOS 14 正式發佈前，蘋果仍會對新功能加以調整，最終會落實哪些，也要看蘋果的決定。

我們之後將繼續對 iOS 14 等蘋果新品保持關注。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：iOS 14代碼泄密：確認會有iPhone 9和新iPad Pro，蘋果還要做一副新耳機】