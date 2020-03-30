蘋果明年將推出 ARM 架構 MacBook　分析師：CPU 成本可降 40-60%

武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）疫情影響或到 Apple 新產品的推出，不過無阻粉絲期望每年有什麼硬件驚喜。近日，知名分析師郭明錤提出新的報告，預期 Apple 明年新版的 MacBook 將會改用 ARM CPU，而且此舉或將直接影響到 MacBook 的價格。

ARM cpu MacBook

郭明錤預測，2020 年第 4 季至 2021 年第 1 季的 MacBook 將會換上 ARM 架構的 CPU，而且在 2021 年將在更多 Mac 系列產品上採用自家的 ARM CPU。郭明錤表示，Apple 用上自家 ARM CPU 可以節省 40 - 60% 的處理器成本，但仍能獲得預期的性能，以及增加電池壽命。郭明錤更指，降低成本後有機會出現低於 1000 美元價格的 MacBook Air。同時，採用 ARM 架構的 Mac 系列產品，將令 Mac 和 Windows 電腦的差異性更大，用家更能定位自己需要使用那個品牌的產品。

2020 年版本的新 MacBook Air ，繼續是 13 吋的 Retina 高解像度屏幕（Apple 圖片）

Macbook Air 2020 （Apple 圖片）

台灣製 USB 4 Controller

郭明錤另外也提出，當 MacBook 不再依賴 Intel CPU 後，將需要重新設計 USB Controller。而 Apple 把生產配件的工埸轉移後，這項目下受惠的就是台灣的獨家供應商祥碩科技（ASMedia），更將會在 2022 年升級配置 USB 4。

資料來源：9TO5Mac

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