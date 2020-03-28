iPad Pro 2020太薄徒手可屈爛？外國實機測試原理好簡單？

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【iPad Pro 2020測試】蘋果公司（Apple）上星期發布了新款iPad Pro 2020，首批已陸續到貨。不過有YouTuber進行殘酷測試後，竟然發現一大問題！

iPad Pro 2020鋁金屬一體式超薄機身，厚度只有5.9毫米，外觀上有型及方便攜帶，但是否耐用呢？

11吋（左）與12.9吋iPad Pro機身對比。（林勇攝）

YouTube頻道「EverythingApplePro」對自己訂購的11吋版iPad Pro 2020進行機身強度測試，結果竟然徒手就可以輕易拗彎，特別是以機身4個中間位置作為發力點時。

↓↓↓ EverythingApplePro測試結果逐格睇 ↓↓↓

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其實上一代iPad Pro 2018超薄機身開始，已存在容易拗彎問題，看來新一代iPad Pro 2020仍然未有方法解決超薄機身的「煩惱」。

不過用家也毋須過份擔心，只要不是經常用力按壓iPad Pro 2020，以及注意擺放位置，相信拋灣曲的機會小很多。

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