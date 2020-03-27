【新冠肺炎】疫情下無街去　Netflix 觀看人數太高導致死 server

【武漢肺炎 令Netflix死機？】（新冠肺炎、COVID-19）為了減低受感染的風險，或減少口罩的消耗，很多人都選擇留在家中，而打機和觀看串流平台的節目，成為消磨時間的最好辦法。Netflix 亦因此吸引到更多「信眾」加入，同時上線的人數也一直高企，更令到 Netflix 在 26 日凌晨發生斷線的情況。

Netflix 死 ser 世界末日！

不論是《Stranger Things》﹑《愛的迫降》還是《Ultraman》，Netflix 的節目總有一樣是吸引到觀眾，在武漢肺炎疫情下更是加快了 Netflix 的觀眾增長。但正因為觀眾人數過多，在香港時間 26 日凌晨突然拒絕加載，部份 Netflix 用家不能進行網站，就算改用平板電腦﹑手機或電視都是同一個情況。

Netflix 觀看人數太高導致網站拒絕加載（Google 圖片）

根據網站 Down Detector 分析，這次的問題雖然全球也有例子，但主要是歐洲地區的用戶。問題發生在歐洲下午六時左右，這可能因為很多人剛完成工作後，就馬上進入 Netflix 繼續追劇。這件事中，更有趣的是用戶想打電話找客戶服務員查詢解決方法，但由於武漢肺炎改為在家工作，電話沒有人接聽，而且官網的客服回覆也未能提供即時的支援，令問題大約持續了 1 小時。

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限制標清都無用

約一時間前，Netflix 才響應歐盟呼籲，決定在歐洲地區限制畫質為標清（standard）30 天，減少數據流量負擔。沒想到，Netflix 用戶的增長已超出他們的想像，能節省 25% 網絡流量的標清措施，也未能防止今次的事情發生。或者如果沒有限制畫質的話，可能更早就發出了拒絕加載的問題。

資料來源：Independent

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