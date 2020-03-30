傳 Apple Watch 6 追加Touch ID指紋感應錶冠 血氧飽和、睡眠監測

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Apple Watch 6】預計蘋果2020年秋季推出新產品，除了iPhone 12外，有傳亦將推出第六代Apple Watch Series 6，據一個來自以色列的科技網站獨家報道，新的Apple Watch將加入支援Touch ID指紋感應錶冠，除了用於免密碼、免iPhone在旁解鎖手錶外，亦與現時Series 4起加入心電圖偵測外的更多功能。

早前各媒體均有報道，傳聞新一代Apple Watch第六代，將會加入偵測血氧飽和度、睡眠監測等功能，而據以色列The Verifier報道，除了以上兩種新功能外，該網站員工從一名與蘋果合作多年的資深開發者中得知，新Apple Watch 在 WatchOS 7系統更新中看到，將會有錶冠上改動，錶冠除了現時已能測量心率、製作心電圖功能，更會處理有關偵測血液中的含氧量，同時對用家戴上Apple Watch後監測睡眠質素。而錶冠亦加入Touch ID功能，在watchOS 7解鎖手錶、Apple Pay付款認證功能亦可以透過Apple Watch Series 6辦到。

相關報道：Apple Watch Series 6引進血氧含量監測watchOS 7將升級救命功能?

↑The Verifier引述iupdate頻道主持Sam，預計Apple Watch Series 6今年秋季可能加入的新功能。

提及Apple Watch的心臟健康數據功能，救急扶危案例不少。重溫近期報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

+4
+3
+2

Apple Watch Series 6的其餘傳聞，包括除4G LTE外亦升級支援WiFi 6，更會改進Siri功能，涵蓋更多聲控指令功能；而The Verifier透過資深開發人員的資料，由於WatchOS 7透過新硬件支援功能，所以WatchOS 7最低要求是Series 3，意味2代及1代將可能剔出支援WatchOS 7更新名單。

資料來源：The VerifierMacromors

注：Apple Watch接收心律不整通知功能於部份地區不適用。

Apple CarKey 電子車匙 疑似截圖流出 可共享車匙、限制啟動功能
AirPower即將復活！？Apple正重新設計充電線圈解決發熱問題
Apple Music獲三大唱片公司續約硬撼Spotify　ACG動畫歌繼續聽
武漢肺炎癱瘓中國廠房 台灣接手生產iPad、AirPods及Apple Watch
iPhone 11 Pro Max 拍4K片一鏡到尾　挑戰電池續航力到底有幾勁？
iOS14代碼流出爆Apple今年新產品　iPhone 9、新iPad Pro、新耳機
Apple Watch Series 6引進血氧含量監測watchOS 7將升級救命功能?
華為手環從薯仔測出心跳！？真相： Apple Watch 都可以…
Apple Watch勁減1500元　豐澤割價速銷但想買要先符合一個條件？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。