傳 Apple Watch 6 追加Touch ID指紋感應錶冠 血氧飽和、睡眠監測

【Apple Watch 6】預計蘋果2020年秋季推出新產品，除了iPhone 12外，有傳亦將推出第六代Apple Watch Series 6，據一個來自以色列的科技網站獨家報道，新的Apple Watch將加入支援Touch ID指紋感應錶冠，除了用於免密碼、免iPhone在旁解鎖手錶外，亦與現時Series 4起加入心電圖偵測外的更多功能。

早前各媒體均有報道，傳聞新一代Apple Watch第六代，將會加入偵測血氧飽和度、睡眠監測等功能，而據以色列The Verifier報道，除了以上兩種新功能外，該網站員工從一名與蘋果合作多年的資深開發者中得知，新Apple Watch 在 WatchOS 7系統更新中看到，將會有錶冠上改動，錶冠除了現時已能測量心率、製作心電圖功能，更會處理有關偵測血液中的含氧量，同時對用家戴上Apple Watch後監測睡眠質素。而錶冠亦加入Touch ID功能，在watchOS 7解鎖手錶、Apple Pay付款認證功能亦可以透過Apple Watch Series 6辦到。

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↑The Verifier引述iupdate頻道主持Sam，預計Apple Watch Series 6今年秋季可能加入的新功能。

提及Apple Watch的心臟健康數據功能，救急扶危案例不少。重溫近期報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Apple Watch Series 6的其餘傳聞，包括除4G LTE外亦升級支援WiFi 6，更會改進Siri功能，涵蓋更多聲控指令功能；而The Verifier透過資深開發人員的資料，由於WatchOS 7透過新硬件支援功能，所以WatchOS 7最低要求是Series 3，意味2代及1代將可能剔出支援WatchOS 7更新名單。

資料來源：The Verifier、Macromors