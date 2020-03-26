AirPower即將復活！？Apple正重新設計充電線圈解決發熱問題

近日有傳聞顯示，之前已經銷聲匿迹的蘋果無線充電座AirPower已經復活。蘋果公司（Apple）已經重啟了這一項目的開發，並且他們希望重新設計AirPower的線圈。

知名爆料人Jon Prosser在其Twitter上表示，在取消了AirPower無線充電座項目近一年後，蘋果近期已經開始着手重啟這一項目。據瞭解，蘋果重新設計充電線圈主要是未來更有效地解決發熱問題，相關產品的原型設計正在進行中。

AirPower（Apple）

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去年9月份的時候，有媒體曝光了一個蘋果新款無線充電系統的專利。從曝光的專利圖來看，這款產品更類似於無線充電墊，支持無線充電的設備放到上面時會自動充電。其內部內置了多個充電線圈和相應的整流器電路，可能會與之前的AirPower一樣支持同時為多個設備進行無線充電的功能。

該專利的文字描述表示：「無線充電系統可以為多款支持無線充電的設備充電。用於為其他設備供電的產品可以被稱為主設備，其他無線電力接收設備可以稱為配對設備。當需要進行充電的配對設備被放置在主設備上時，主設備可以對設備進行配對進而得到相關的充電信息，配對設備也會在充電過程中不斷向主設備發送電池充電狀態信息。」

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