中移動香港5G明啟用　價錢、試玩優惠、覆蓋及漫遊一文看清

中移動香港正式公布 5G 服務的詳情，包括月費計劃、試玩優惠、覆蓋地區等資訊，當中比較特別，是 5G 服務正式啟用，已經有漫遊服務可以提供。另外以月費價錢來說，中移動香港 5G 其實是屬於抵玩之選。

中移動香港繼 3 香港及CSL香港電訊後，亦正式公布有關 5G 服務的詳情。除了早前已經公布的 $298/100GB 起的基本月費，中移動香港亦補充了其後無限數據為限速 5Mbps，額外 5G 數據為 $30/5GB，再加上 100GB、200GB 及 300GB 月費計劃分別包括 6GB、10GB 及 20GB 的中國及澳門數據，單就價格而言是非常抵玩的。

↓↓↓↓ 中移動香港 5G 服務計劃詳情 ↓↓↓↓

中移動香港另外更推出試玩性質的 5G 體驗服務計劃，合約月費 $198/30GB 5GB 數據及 3GB 中國及澳門數據，其後無限數據限速 1Mbps， 額外 5G 數據同樣為 $30/5GB，優惠申請截止日期為 6 月 30 日。雖然這個計劃似乎瞄準低用量又想一試 5G 速度的朋友，不過記者並不太建議大家選用，畢竟要簽定 24 個月合約，30GB 數據對於 5G 年代來說，是真的不夠用。

中移動、csl、1010發表 5G 月費價 與3HK一表對比各台5G PLAN

中移動香港 5G 覆蓋率70% 。（中移動香港）

中移動香港 5G 在大型商場及設施亦提供覆蓋。（中移動香港）

另外，中移動香港是投得最多 5G 頻譜的其中一家網絡商，根據官方的資料，5G 服務在 4 月 1 日正式啟用已經有全港 70% 的覆蓋率。至於因為 3.5GHz 頻段與衛星訊號重疊，為避免對衛星服務干擾而且不能使用大埔、馬鞍山、赤柱等「5G 禁飛區」，中移動香港將會以投得的 4.9GHz 頻段去覆蓋有關範圍。

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中國移動、HKT得香港 5G 4.9GHz 頻譜 但無助解決「5G 禁區」？

中移動香港 5G 投入服務的同時，將可以為用戶提供中國及韓國的 5G 漫遊服務，而且將會在今年內擴展至歐亞 10 個地區。另外，中移動香港將會以 5G 技術，主打雲端計算的遊戲服務 UGame 平台，用戶可以在 6 月 30 日前免費試玩。