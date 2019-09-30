強化實名制、趕絕太空卡？中國大陸上台出卡必須人臉識別

眾所周知，現在於中國大陸上台出手機數據月費計劃是需要實名認證的，而隨著中國政府掌握的科技進步，由今年底起，這個實名認證的步驟還會強制加入人面識別的資料。

近日，中國工業和信息化部（工信部）向各大中國網絡商分發名為「關於進一步做好電話用戶實名登記管理有關工作的通知」，旨在強化網絡商對於手機上網實名認證的登記工作。

在指引中提及是次的人面識別新措施目的有三，其實就是加強「上網負責制」：

1. 確保入網手續「人、証一致」

2. 防止二次倒賣電話卡

3. 防止用戶在不知情情況下「被辦卡」

實名證證出卡早在 2016 年已經實施，此前要在中國內地買 SIM 卡都要申請人拍照上載工信部伺服器，人臉識別資料只是讓認證更為精準

加入人面識別措施的實名程序將會由 2019 年 12 月 1 日起全面於內地電訊商實行，而為了配合措施，當局亦開放用戶查詢名下手機號碼的服務，用戶如對名下號碼有異議或不知情，可以盡快處理。

是次的措施僅限於中國內地的電訊商，依目前的資料顯示，香港的電訊商需要加入內地號碼的話，暫時仍只需要提供證件作實名認證，而不需要用戶提供面容資料；當然，若然內地有關當局要求的話，香港電訊商會跟足指引辦事的可能性依然頗大。