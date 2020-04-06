日牌NUARL NT01A真無線藍牙耳機試聽　應有盡有勝在夠平均

日本 NUARL 真無線 藍牙耳機（TWS）款式特別多，短短幾個月已推出了NT01、NT01B/NT01L、N6 Pro/N6等型號，高中低價錢任君選擇。最新作品NT01A就以高性價比作招徠，6mm石墨烯振膜結構配以金屬藍色、金色外型，在這個疫情嚴重的日子，可能是不少愛好聽歌人士之選。

NUARL的TWS耳機外表隻隻差不多、型號名也很相近，教大家一個最易分辨的方法，就是看顏色。最新作NT01A就是十分搶眼的藍色和金色，而且細細粒重量只有5g，女仔都適用。一對耳機在外表之下實力同樣重要，今次NT01A以一千港元左右的價格來說，算是應有盡有，在同系列的耳機中也是較為全面，音色偏高且清澈，耳機的核心單元使用特製6mm石墨烯振膜，相信就是其高音顯著的來源，用作聽流行曲和民謠一類音樂十分適合。

日牌NUARL新品NT01A真無線藍牙耳機建議零售價HK$1,098可說應有盡有性價比高。（胡劍威攝）

NT01A擁有IPX4防水規格，電池續航力可使用10小時，再加上充電盒可充電2.5次，使用時間一共長達35小時，此外耳機也可套上掛勾，戴住來做運動跑步等也沒問題，不會容易滑下、也不怕流汗或入水。支援藍牙5.0 Class 2規格，一般手機和有藍牙功能的DAP都可使用，而和市面上大多數TWS耳機一樣亦對應aptX、AAC等音頻格式，無論iOS定Android也能配對。當然，在這個價錢定位上音場不算闊是預期之內，低音下潛力屬正常水平，不是發燒友的普通用家日常聽歌已足夠。

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+ 3 + 2

NT01A規格

單元種類：動圈

單元直徑：6mm

藍牙版本：5.0 Class 2

對應編碼：aptX、AAC、SBC

防水/防塵標準：IPX4

重量：5g（耳機）、35g（電池盒）

附件：電池盒、USB線、耳膠、耳托