鬼滅之刃 x Sony 別注Walkman 無線耳機預訂始動！特典贈品反傳統

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【鬼滅之刃 X Sony Walkman / 耳機】《鬼滅の刃》成為日本大熱動漫作品，個個追炭治郎、彌豆子，連Sony都要追！日本Sony日前公布推出與《鬼滅之刃》聯乘限定版Walkman 及 無線立體聲耳機，現正接受預訂！

Sony 與人氣動漫大作《鬼滅之刃》聯乘推出16GB隨身聽Walkman（NW-A100） ，及Sony無線立體聲耳機 WH-XB700，即日起至2020年4月20日早上10：00前在 Sony日本官網 及 ANIPLEX+ 接受預訂，備有黑色或紅色版、機背上有「竈門炭治郎＆竈門禰豆子」及「我妻善逸＆嘴平伊之助」圖案仕樣Walkman，以Android系統操作，同時預載鬼滅》炭治郎、禰豆子、我妻及嘴平Wallpaper外，亦可透過Wifi連接日本串流音樂平台mora ～WALKMAN ，取得《鬼滅之刃》TV版OP主題曲：「紅蓮華」（LiSA主唱）HD音源下載權！

而聯乘版頭戴式無線立體聲耳機WH-XB700，提供左右耳機旁可更換的羽織圖案外殼（炭治郎、禰豆子、我妻善逸 3款圖案）。

▼▼鬼滅之刃 別注Walkman 無線耳機 睇真啲▼▼

+2

鬼滅之刃 x Sony 別注Walkman NW-A100 售價35,800日圓（約HK$2,531 / 未連稅）、WH-XB700 無線耳機售價19,800日圓（約HK$1400 / 未連稅）。

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