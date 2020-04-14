Shure AONIC 215真無線耳機試聽　RMCE-TW1藍牙組件可以點玩？

【Shure AONIC 215試玩】藍牙真無線（TWS）耳機發展到今大家都不感陌生，但部分傳統大廠仍不算很活躍於無線市場，Shure就是其一。不過今年4月Shure也終推出全新AONIC系列TWS耳機，頭炮就是進化自SE215的AONIC 215真無線隔音耳機。

AONIC 215從外表看來就是SE215換走耳機線改為接駁了一對無線裝置，而事實上也的確如此，Shure今次主打重點是名為「RMCE-TW1」的掛耳式真無線轉換器，以MMCX插頭連接基本上除了AONIC 215外，諸如同廠旗下的SE846、SE535或SE425等型號都能使用，當然其他品牌或CM耳機只要是相對應的MMCX插頭也可用得著，化有線為無線。用家可以單獨購買RMCE-TW1來使用，只是如非Shure出品的耳機，組合後在調音方面可能未能100%發揮音色。

Shure AONIC 215全套配件齊備 建議零售價：HK$2658

Shure AONIC 215其實早前已率先在CES上發布，當時不少音樂發燒友已大表感興趣，實物上手後發覺比想像中輕身，戴上耳也十分FIT位同樣比想像中舒適，就算女仔用沒太大問題，而且耳掛頗穩陣，跑動都不會掉出來。其電池續航力能連續播歌達8小時，加上充電盒可為耳機再完全充電三次，合共達32小時的電量對般用家來說已很足夠，出外行山或其他戶外活動都不怕沒歌聽。（點圖看更多介紹）

既然耳機本體設計源自SE215，AONIC 215同樣是單動圈單元，音色承襲系列一貫的中高音突出，耳機易推又音量充足，極具力量感，無論連接手機還是DAP也可。如果用手機聽歌的話，還可以配合自家App「ShurePlus PLAY」使用，編輯自己的歌單和調整EQ效果等，加上AONIC 215還配備專業隔音技術，能有效地阻隔外邊噪音，用家亦可按下「環境聲效模式」來聽到四周環境的聲音。

用家可以單獨購買RMCE-TW1結合其他MMCX插頭耳機使用。（建議零售價：HK$2218）