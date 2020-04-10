Acoustune ST1000 CM耳機升級計劃　送你對愛機返日本「再改造」

【Acoustune ST1000 CM】想當年《幪面超人》因1號拍片時意外受傷，2號緊急上場；而1號傷癒回歸後，再上演一場「假扮被撒旦幫活捉」，送回原廠再改造成「新1號／新2號」！如此精彩的「升級再改造」情節，果然只有日本人敢玩：純日系耳機Acoustune廠將開始 ST1000 耳機CM升級服務！

右邊就是系列頂級作 Acoustune HS1695，連花式溜冰世界冠軍羽生結弦都用！而左邊有綠色透明耳殼的就是它接受改造手術後的新造型。

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這配色令我聯想起Justear CM耳機，好型。（Acoustune 官方圖片）

Acoustune HS 1500 及 HS 1600系列 使用獨門的雙層金屬腔體構造，外圈／中軸均使用金屬housing，兩層中間除駁線外並無固定一體，一來可玩盡雙物料機殼聲底，又減少多餘共鳴震。

下圖為不鏽鋼用料的Acoustune 1670 SS：點擊睇試玩報告

HS1500/1600系列支持者不少，但玩家不約而同都反映一個不滿：「機身太重無法長期配戴！」於是廠方在1年前開始研究Acoustune ST1000 CM客製化版本，並同時為同系列舊用家提供收費升級（費用已包括做1次耳模），將已經煲好聲的愛機送回日本原廠改造成貼合耳型的CM耳機。

這項ST1000 原廠服務，絕非「半耳模CM」，也跟坊間拆爛舊機殼取出單元改CM的玩法不一樣，首先它保留了原裝內金屬housing及半個外金屬面殼，又由Acoustune技師幫你tune聲，聲底及外型都保證原汁原味。

圖中藍／紅色的就是HS1551CU 點擊看試玩報告

第2，廠方會將拆除後的金屬底殼及其他零件全套交還，甚至可以再附費進行「還原」；另外，你亦可在CM化過程中再加錢，將舊版機的MMCX插升級為最新款Pentaconn Ear插頭，以及將耳機內駁線升級為鉑金線／純銀線。

當然，亦可直接購買全新的HS1500及HS1600系列耳機，並即時加錢升級訂製為CM版本。（詳情請自行向代理Soundwave Audio查詢。）