Switch超迷你充電、出電視Genki Dock實測：高穩定性、夠輕便跟身

任天堂Switch《動物之森／動物森友會／Animal Crossing》一出人氣爆紅，無論男女老幼都爭買機買遊戲。雖然Switch可以隨身攜帶，返工出街都可以玩，但如果想將畫面投影出電視機（TV Mode）就一定要用原裝dock才可。不過最近有廠研發了超迷你Switch用「Genki Dock」，一個火牛size，就可以為Switch充電之餘，亦可以將遊戲畫面直出電視，仲方便過用原裝dock。但，這些第三廠出品好用嗎？記者剛好入手了一隻，立刻試用看看效果如何。

Genki Dock其實早在去年已在網上眾籌，而且很快就眾籌成功，更在最近量產出貨。雖然早年已有不少第三廠出品Switch用影像輸出dock，但大部份評價麻麻，不是很易過熱，便是有機會令Switch主機變磚。其實，不少人研究過會令Switch主機變磚的主要原因，便是供電輸影像時不穩定所致（用上了劣質晶片），因此Genki團隊指出他們以內置PD USB 3.0電源外，以及穩定的GaN氮化鎵技術製作，確保電源輸出穩定不會弄壞Switch主機。

Genki Dock市價大約$599，比起原裝Switch dock加火牛還要便宜。（林勇攝）

提提大家，任天堂Switch Lite是不支援電視輸出，因為機內根本沒有影像輸出晶片設計，所以大家不用嘗試。

無講官方講得有幾好，實際試用過才最重要。記者將Genki Dock簡單的方型包裝開箱後，便可以看到其非常迷你、猶如一般充電火牛size的dock，火牛用上一般日本、美國用的兩腳扁平插頭，附送了多三個不同國家用插頭，包括香港的13A三腳。另外，還有一條1.8m長的USB Type C 3.1的線材，官方就指使用時最好配合原廠線，因為坊間太多劣質的USB Type C線，難以確保其穩定性。這Genki對應110－220v電壓輸入，基本上香港至外國任何地方都可以使用。

不少「山寨」Switch dock因為電壓不穩很易整壞機（Genki）

連續玩1小時，都沒有拖慢或操作不順的情況。（林勇攝）

可以看到Genki Dock有三個插口，包括PD 3.0 USB Type C、一般連接手掣或Lan線USB插口以及HDMI輸出插口。記者將轉插換上了香港的三腳頭後，直接插落電掣位，然後再直接駁上Switch及HDMI線駁上電視，不消數秒便可以將Switch畫面投影上大視上（Switch已更新至10.0.0）。可以看到Switch是一邊充電、一邊作TV Mode影像輸出，與原裝dock完全一樣。無論操作、畫面都沒有delay，感覺輸出影像質素與原裝dock無異。它的電力輸出達30W，基本足夠邊充電邊玩。記者連續大約玩了一小時左右，已充了大約10％電（與一般Switch邊玩邊充的速度差不多）。另外，再試埋溫度測試，大約運行了一小時，火牛的溫度大約在40－44度左右，雖然有點熱但又未算辣手，跟原裝dock的散熱溫度相若。

外出朋友家，或旅行，要帶埋要裝dock的確麻煩得多。（林勇攝）

幾本上記者就試了基本影像輸出的功能，效果都令人十分滿意，相信大家在使用時連續長時間使用都應該沒有大問題。而且機身細細，就算拎出街都比用原裝dock輕便得多，Switch玩家去朋友屋企、或出去旅行（雖然都未知幾時先可以），都值得買多隻跟身使用。

（查詢：Winner concept）

連續玩1小時，火牛溫度大約在40－44度左右（林勇攝）

↓↓↓↓Genki Dock機身線節（點下圖放大）↓↓↓↓