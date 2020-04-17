EVA 2020新劇場版延期！序、破、Q限時免費Youtube、手機app任睇

【EVA新劇場版延期 Youtube睇序、破、Q】 《新世紀福音戰士》（Neon Genesis EVANGELION / 新世紀エヴァンゲリオン）官方早前大搞宣傳系列《 新劇場版 :|| 》，與UNIQLO合作推出第二彈EVA x UT、與日本電器EDION推出NERV主題電腦和Router等，可惜亦敵不過新冠肺炎疫情持續，官方宣布新劇場版延期上映！不過也有好消息，EVA總監督 庵野秀明 撰寫親筆信，並宣布3套新劇場版：序、破、Q 網上限時免費睇！

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三套劇場版免費睇

《新世紀福音戰士》劇場版動畫開發製作團隊「株式会社カラー」（Khara inc.）透過官方網站宣布，將開放包括《新福音戰士EVA 劇場版》三套前作「序、：破、：Ｑ」免費於カラー公式手機應用程式「EVA-EXTRA」iOS/Andorid版 於日本時間2020年4月18日（六）12:00 至4月30日（四）23:59期間限定免費睇，另外更有 Youtube 版本，將透過「株式会社カラー khara inc.official」頻道於4月20日起預定一星期內放送，Youtube 具體時間有待官方進一步公布。

讀者注意日本官方宣布免費放送版本或未包括外地觀看權利，亦可能不包括字幕（包括中文字幕）

EVAGELION新劇場版2020 延期公映

總監督庵野秀明撰寫親筆信，感謝醫護人員在肺炎疫情下的付出，並宣布新劇場版延期消息【Twitter エヴァンゲリオン_official @evangelion_co 圖片】

4月17日，總監督庵野秀明撰寫一封親筆信，聯同官方網站（evangelion.co.jp）宣布，在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，日本國內和國外出現了前所未有情況，原定於2020年6月27日公映的《福音戰士新劇場版 :||》，在仔細考量下決定延期公映，官方在最新上映時間決定後，會透過社交網絡或官方網站通知。

EVA 官方網站公告2020新劇場版延期消息 【evangelion.co.jp截圖】

EVA x UT如期推出

雖然劇場版延期，但UNIQLO x 新世紀福音戰士 8款EVA UT，如期2020年4月17日推出，主題以預定6月27日上映的劇場版《新世紀福音戰士劇場版:||》，包括暴走初號機、零號機、二號機等機體仕樣，全系列只有男裝款式，售價每件1,500日圓（約 HK$108）。

▼▼8款EVA UT逐件睇【點圖放大】▼▼