新iPhone SE 2020開箱評測：超抵用！影相質素媲美XR、效能直逼11

【iPhone SE 2開箱實測】Apple新iPhone SE 2020版本終於正式推出，之前傳聞多時的細機，一如所料外表與iPhone 8同出一徹，但內涵加強以及大幅劈價之下，成為Apple史上最平最抵買的iPhone。究竟新機是否真的那麼抵買？今次就拎部新機與iPhone 8、XR及11作多角度比併。

外表、屏幕、操作比併

今次入手的正是新iPhone SE 2 Product Red版本，亦是今代iPhone SE 2中比較特別的機身顏色。外表設計與iPhone 8 九成九相似，最大不同便是機背的蘋果icon比較置中，而且沒有了「iPhone」的字樣，就同iPhone 11的機背設計睇齊。相信舊的iPhone 7／8的機套都可以用在iPhone SE 2上。鏡頭方面，與iPhone 8的凸出及大小都是一樣，因此如果大家沒有留意機背的蘋果logo，相信未必睇得出分別。

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iPhone SE 2開箱！（林勇攝）

雖然手頭上並沒有黑色或白色iPhone SE 2，但與iPhone 8最大不同的相信是白色機身的設計，iPhone 8用上白色機面，可是iPhone SE 2卻與黑色、紅色同樣的黑色機面，相信這為了「減低製作成本」而統一面板設計。可能記者已經很少機會用上4.7吋屏幕的細機，拎上手感覺真的非常的式，有點不習慣。

iPhone SE 2如iPhone 8一樣的式細小（林勇攝）

Touch ID的回歸，的確令最近日戴口罩的用家而言方便許多，無論是手機解鎖或用Apple Pay付費等。屏幕同樣用回成本較低的LCD面板，跟iPhone XR或11相若，像素密度同樣是326ppi，但因為屏幕只有4.7吋，比起有6.1吋大的XR或11，明顯視覺較為狹窄，打機或睇戲體驗就比較差。但機身細細，單手操作就完全沒有問題，只需單隻拇指可以操作整個屏幕面，亦算方便。

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媲美iPhone 11性能

性能方面，iPhone 8配備A11 Bionic處理器及2GB Ram，而iPhone SE 2則升級至與iPhone 11同級的A13 Bionic處理器以及3GB Ram，但究竟效果能否感覺到出來？先用安兔兔及Benchmark來跑分看看分別，iPhone SE 2安兔兔跑分就達至43萬分，而iPhone 11則為53萬分。同樣是A13 Bionic處理器，為何有多達近10萬分別？細心睇原來是內置的GPU分數SE 2比11少近10萬分，相信是Apple利用軟件將部份GPU核心遮蔽的關係，所以才會出現這個分別。

利用Benchmark跑分比較，CPU的單核心或多核心都與iPhone 11幾乎一樣，都是1300分及3300分左右，比起XR的約2500分高，SE 2效能明顯比XR更為優勝。

跑分只不過數字遊戲，實際打機或使用感覺又如何呢？試玩《Call of duty》一段時間，感覺操作手感、畫面效果，SE 2的確比XR稍為順暢，跟11體驗相近。

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iPhone SE 2打機效能不俗，只是屏幕有點細，打槍game這類多按鈕操作遊戲時就有點難睇。（林勇攝）

攝影質素比併

接下來相信是不少人關心的影相功能，究竟與iPhone 8、XR或11有幾大分別呢？先講一講規格，iPhone 8、XR、11與SE 2的都是配備1200萬像素、F1.8光圈的廣角，對應光學防震功能的後置主鏡頭（iPhone 11多一支F2.4光圈超廣角鏡）。雖然規格數字一樣，但實際拍攝效果真的有很大的分別！之前有消息指，今次iPhone SE 2是用上跟iPhone 8相用的鏡片數及感光元件組，而iPhone XR及11則用上較大的感光元件，當初估計拍攝質素，SE 2就算比8好，但跟XR或11或許還有點距離吧。事實卻並非如此，應該受惠於A13 Bionic高速處理器，SE 2輸出影像質素比8出色得多外，亦跟XR不相伯仲，感覺直逼iPhone 11。

在足夠光源的環境下拍攝，影像質素最好的當然是iPhone 11，無論顏色、細節都非常出色。估不到iPhone SE 2相片顏色、飽和度亦與11非常貼近，而雜訊處理亦跟XR一樣不錯，只是細節位沒iPhone 11般處理出色，要放大相片慢慢睇、聞相之下才會發現iPhone SE 2的相片似乎利用軟件「執過龍」的感覺，但手機睇亦無傷大雅。

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當然SE 2比起iPhone 8的質素高得多，無論影像的對比度、雜訊處理等都很出色。而且在低光度、室內拍攝，iPhone 8拍攝出來的相片比起SE 2、XR或11而言，更「不堪入目」，所以論SE 2影相質素可媲美XR或11的質素。

（林勇攝）

除了一般拍攝效果外，iPhone SE 2與XR同樣對應「單鏡頭」的「人像拍攝功能」，可以利用後置或自拍鏡頭來拍攝「景深效果」或「舞台燈光效果」的相片。記者測試下，單鏡頭拍攝「人像模式」始終比擁有雙鏡頭的iPhone 11限制較多，如只可以拍攝人像（其他死物不能使用）、拍攝距離限制大等，而且效果都只算合格，有時頭髮絲或某些地芳未能成功「退地」，令到相片好似「怪怪的」。另外，沒有如iPhone 11的「夜間拍攝」模式，亦都較為可惜。

↓↓↓↓iPhone SE 2、8、XR、11 一般環境光下試拍↓↓↓↓

↓↓↓↓iPhone SE 2、8、XR、11 較暗環境試拍↓↓↓↓

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前置自拍鏡頭與iPhone 8一樣700萬像素、F2.2光圈（林勇攝）

↓↓↓↓iPhone SE 2、8、XR、11 測試自拍↓↓↓↓

↓↓↓↓iPhone SE 2、XR、11 室外人像試拍↓↓↓↓

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iPhone SE 2只可惜只有黑白及Product Red紅色選擇（林勇攝）

新一代iPhone SE 2020雖然拍攝、屏幕大小都沒有如11／11 Pro般出眾，可是售價只是11的一半，最平3,399便可以購入（64GB），超高性價比之選。或許有些人會說這個價位可以購入性能相若或更強的Android手機，可是iPhone始終就是iPhone，使用體驗與Android完全不同，難以相題並論。以三千多元就可以買到近八成iPhone 11水平的手機，加上Touch ID的回歸，如果並非強求大屏幕手機的用家，iPhone SE 2絕對是iPhone 8或其他舊機用家升級之選。