新iPhone SE同iPhone 8一樣？性能全面升級即睇八大對比

蘋果（Apple）剛公布的新款iPhone SE和iPhone 8之間性能上有什麼差異呢？外媒AppleInsider表示兩款非常相似，但各有各的優勢。

第二代iPhone SE讓人期待主要有兩個原因：其一是滿足了消費者購買親民iPhone的願望，它的經濟性更強，399美元的起售價格要比其他iPhone手機更實惠。第二個原因就是新款iPhone SE依然保留原有尺寸，儘管全球手機行業已經朝着大屏時代邁進，但不可否認的是依然有不少人期待着小屏手機。

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在外觀上，新iPhone SE和舊款iPhone 8並沒有差別，屏幕方面參數完全一致，而且新iPhone SE還取消了3D Touch功能。

蘋果從來沒有說過手機的RAM有多少，所以我們只能等我們拿到手機後再進行測試，不過，相比於iPhone 8的2GB RAM，新iPhone SE的RAM容量應會是3GB，這已經是人們的預期。相對於Android系統來說，RAM的數量在iPhone中並不那麼重要，因為iOS系統的優化非常好。

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新iPhone SE的處理器上從A11升級至A13，後置鏡頭升級至iPhone 11的主攝，沒有夜間模式，但相比較iPhone 8增加了人像模式、六種效果的人像光效，支持新一代智能HDR照片。

在移動網絡方面，4G LTE-A升級至千兆級LTE無線網絡，增加WiFi 6的支持。此外增加了備用電量刷交通卡功能手機沒電也能過閘機。

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