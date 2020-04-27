免費網上學日文　「大家的日本語」限時公開教材　即睇登記方法

疫情令全球多間學校停課，學生可能已經連續放了數月假，就連想再進修的成年人也受到阻礙。「停課不停學」，就算本來沒冇進修的打算，其實每日多了空餘時間留在家中，也可以利用這個機會在家學習。近日，正好有兩間日語教材的機構，推出網上免費教材，不妨當作為各國恢復後去日本旅行做準備。

大家都識的「大家的日本語」

如果曾學過日文，或曾想過學，甚至連想都沒想過，但都應該聽過「大家的日本語」這本日文教材。為幫助大家在疫情下，都能教習日文，3ANetwork 決定在 2020 年 4 月 9 日至 5 月 31 日期間，公開「大家的日本語」的初級教材，最適合初學者入門。

免費睇「大家的日本語」登記步驟：

「大家的日本語」期間限定網上免費教材： みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 本冊 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 各国語 『みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 会話ＤＶＤ』Ｗｅｂ ｖｅｒ．１課～25課 『みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 ＣＤ５枚セット』 Ｗｅｂ ｖｅｒ．１課～25課 みんなの日本語初級Ⅰ第２版 教え方の動画

錄音教材都有

如果自學直接要大家睇書，可能有點難了解和入腦。除了「大家的日本語」外，日本國際交流基金會編著的日語教材「Marugoto」也有網上免費版，而且同時收錄日文單字的錄音教材，一按就能收聽單字的讀音，同時教大家發音和練習日文聽力。用家可以在 2020 年 4 月 3 日至 6 月尾免費在網上使用，但注意錄音的補充資料要登入後才能收聽。

「Marugoto」期間限定網上免費教材： まるごと 日本のことばと文化 入門 A１ かつどう まるごと 日本のことばと文化 入門 A１ りかい まるごと 日本のことばと文化 初級１ A２ かつどう まるごと 日本のことばと文化 初級１ A２ りかい まるごと 日本のことばと文化 初級２ A２ かつどう まるごと 日本のことばと文化 初級２ A２ りかい まるごと 日本のことばと文化 初中級 Ａ２／Ｂ１

「Marugoto」官網

資料來源：3ANetwork、sanshusha