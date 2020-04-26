Switch主機＋動森正價買！大鋪再推抽籤　一種買家更高機會中籤

【Switch正價買】一隻《動物之森／Animal Crossing》（猛男撿樹枝）令到全城熱搶Switch主機，就連功能受限制的Switch Lite同樣被瘋搶瘋炒。最近貨源開始稍為穩定下，但仍要貴近多百元才可以購入主機。想正價購買Switch主機的機會又來了，之前某大鋪推抽籤購機反應超熱烈，推出Switch套裝登記抽籤第二擊，同樣可以正價購入行貨Switch主機加《動物之森／Animal Crossing》（猛男撿樹枝）遊戲，不過今次玩法有點不同，即睇點先有較高機會中籤。

今次又是Fortress豐澤網店eShop推出的Switch套裝登記抽籤，上次200個名額提供給一般iClub會員，成千上萬的會員去爭當然困難。而今次Fortress豐澤再推第二次Switch套裝登記抽籤，雖然都只得200個名額，但將會分為兩組，VIP iClub會員及一般iClub基本會員各有100套嘅Switch套裝進行抽籤。始終VIP會員要在Fortress消費累積達20,000蚊才可以加入，而且就算今日達到購買目標，都要幾個工作天才可以更新將會員升級VIP，所以而家先想去購物已經太遲。

機會又嚟喇！（Fortress FB）

官方就指如果上次抽籤沒有中的會員，將會自動參予這一次抽籤，不需要再次登記。不過如何才知道自己上次有沒有中籤？如果未有中籤的會員，是會收到一封「豐澤 Nintendo Switch 套裝登記抽籤活動結果通知」email，如沒有收到的不妨再登記多一次。

如果上次登記了抽籤又收到以下App推送或email則不用再登記

↓↓↓↓不中籤的App推送或email（點下圖放大）↓↓↓↓

（如果上次成功登記的會員，如果選擇九龍塘又一城分店，今次中籤後將會被編派往旺角分店購買；如選擇中環萬邦行分店之會員將會往銅鑼灣分店購買。）

抽籤步驟

1. 成為豐澤網店 iClub 之會員 2. 由4月27日 10：00 至4月28日 23：59 期間登入拍定網站進行登記

登記完成後，豐澤指抽籤並在 4月29日公布中籤名單，中籤者就可以在 4月30日至5月1日 在沙田新城市廣場 TechLife、屯門時代廣場、旺角西洋菜南街及銅鑼灣時代廣場其中之一間門市購買 Switch 套裝。

Switch套裝包括（$2,766）：

1) Switch Joy-Con 遊戲主機 (紅藍) 2)《動物之森／Animal Crossing》（猛男撿樹枝）遊戲

*iClub VIP會員100套、iClub基本會員100套

如何Check自己是否VIP會員

在Fortress豐澤實體店或網店累積購買20,000蚊貨品以上，便會自動成為iClub VIP會員，可以在專用app中看到自己是否VIP。

可以在Fortress app內睇到自己會員等級，如上圖金色底便是VIP會員。（手機截圖）

如果是尋 Switch 已久，今次亦是不錯的購機機會，如果是打算移居到無人島生活的話，不妨預習一下我們為你預備的《動森》新手小貼士：

↓↓↓《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓↓