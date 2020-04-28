Samsung A 系列新機設計流出 首次使用彈出式前鏡

【Samsung A系 新機或有彈出式鏡頭】前年起，為了造就真正的全面屏幕設計，有幾間手機廠就為旗下作品加入了彈出式鏡頭，其中的表表者非 vivo 莫屬。但雖如此，彈出式設計並不算普及、尤其大廠出品之上更是甚少見到；直到近日，居然有傳聞指 Samsung 下部新機將會採用彈出式鏡頭設計，還有人將 3D 模型也上載到網上。

國外以手機流出消息為主的 Twitter 帳戶 Onleaks 不久前就上載了一組 3D 模型圖片及影片，據說就是 Samsung 即將推出市場的新作，從圖中可見它採用陣出式前鏡頭、背面則有三鏡頭以及指模掃描：

從設計看來，此機即使是 Samsung 出品，也定然不會是 Galaxy S 位階的旗艦機 － Samsung 現在已在高階上大量採用屏下指模了。

以 Galaxy A70 為首的 A 系列平價中階機，於國外大受歡迎（蔡浩騰 攝）

而據消息來源指，這部流出的新機很有可能是 2019 年大賣之 A 系列的續作，位處於中階位置。A 系列由於性價比頗高的關係，於 2019 年在發展中國家市場例如印度大賣，單是發售 70 日內已超過 500 萬部，為 Samsung 帶來超過 10 億美元的收益，考慮到今年全球經濟下行的壓力，Samsung 打算盡快推出平價 A 系新機添食也十分合理。

資料來源：OnLeaks、PigTou