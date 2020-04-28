iPhone 12售價料平過iPhone 11！新外形、功能、規格傳聞一文看清

【iPhone 12消息／傳聞】蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12（暫名）預料今年內推出，最新消息透露了iPhone 12價錢，其中入門版iPhone 12，可能比iPhone 11還要便宜！

（EverythingApplePro）

根據之前消息，今年iPhone 12有4款機型，包括5.4吋和6.1吋iPhone、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max，均配備OLED熒幕及支援5G，標誌「瀏海」亦有大變化。

↓↓↓ iPhone 12系列4種款式細節 ↓↓↓

市場研究機構UBI Research分析師Chung Hoon Lee指出，5.4吋iPhone 12售價可能在600美元至700美元之間，換言之，這款iPhone 12售價，可能比iPhone 11的699美元更便宜。

其他iPhone 12機型售價預測如下：（點小圖放大看）

iPhone 12售價真的比iPhone 11更低，未知會否增加吸引力，但據之前消息，4款iPhone推出時間可能略有不同。著名分析師郭明錤早前表示，由於新6.7吋iPhone（12 Pro Max）內部設計最複雜，可能延後到10月量產，其餘款式則可在9月量產。

以上消息只屬傳聞階段，仍要等待官方公布。

資料來源：bgr

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EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：

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