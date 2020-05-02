聲優小岩井小鳥情迷耳機 開發真無線眾籌1億6千萬 出耳機寫真圖鑑

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曾聲演《偶像大師百萬現場》天空橋朋花的聲優小岩井小鳥（小岩井ことり）參與日本Owltech KPro 1 真無線／有線兩用耳機開發工作，在網上眾籌1億6千多元。

小岩井小鳥已不是首次參與耳機類商品開發／推廣，她曾跟Sedna Earfit 合製別注色耳膠，也常在twitter出耳機試玩報告。4月30日更會推出一本耳機圖鑑寫真集，特色是很多機都是私伙收藏，有些相片更是由她自己拍攝。購買連結：（點擊進入amazon.jp

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Owltech KPro 1 表面上是一對2 pins 耳機駁線IEM耳機，但其實同時內置藍牙5.0高通 QCC3020 晶片及電池，可以單獨作為真無線藍牙耳機使用。本年2月初，此機開始在日本群募平台 Makuake 集資，更強調由本身也是音樂燒友的聲優小岩井小鳥參與開發！(網頁：Owltech)

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有女有話題，原定價為21780日圓，頭10名早鳥買家只需14880日圓，其他backer優惠價為 16,800 日圓，預計七月派貨，計劃不出1日已有千人做backer，近日更宣布售出10004對，集資達1億6600萬多！超額55倍！

而KPro 1 的吸引力也不單只只用了聲優宣傳，原來集資達到一定金額，小岩井小鳥就會為Owltech KPro 1錄製系統引導聲頻，6000萬送2Pin to USB-C 耳機線。如超7000萬日圓，Owltech更承諾會在2020年內開發專用app，為耳機更新firmwire，可自由轉換其他5位女聲優（平山笑美、桐谷蝶々、郁原ゆう、渡部恵子、大関英里）系統錄音，並提供EQ均衡器軟件，HKD$1200 實在抵玩。

SPEC.

單元：6mm動圈

感度：95±3db

阻抗：16Ω

最大入力：5V

電池容量：每邊40mAh

電量：約5至8小時

充電時間：約2小時（使用專用USB-C cable）

頻率響應：20Hz～20kHz

藍牙規格：Bluetooth 5.0／AAC, SBC, apt-X／A2DP, HFP, HSP, AVRCP

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