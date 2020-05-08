【防疫廚神】Rasonic全新Mini Cube洗碗碟機　可手動注水免安裝

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受疫情影響，個個都家中抗疫，不少人變身廚神，煮得過癮，不過之後洗碗就頭都痛。Rasonic 在港新推出 Mini Cube 洗碗碟機，易擺位之餘，更可以水箱入水或接駁水喉，安裝夠彈性。

Rasonic Mini Cube 體積為 406 x 443 x 465 毫米，內有雙層碗筷籃，上層可放置較纖薄的餐具，如筷子、湯匙，最多可同一時間清洗約 32 件餐具，下層盛載籃的間隔可自行變動，針對體積較大的廚具。

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安裝方式，是不少用家最關心的地方，Rasonic Mini Cube 洗碗碟機，設有兩種安裝方法，選擇手動注水或連接進水管注水。手動注水可免卻駁入水喉的安裝步驟，每次清洗只需約 5 公升的水，便可完成整個清洗程序。

清洗方面，Rasonic Mini Cube 設有上下噴嘴，可 360° 旋轉式噴洗，多角度清潔洗碗機內的碗碟。此外，Mini Cube 會以 70°C 高溫清洗，有助分解油脂及污垢，避免細菌及霉菌滋生。另外更備有 3 個清洗程序（29、90 及 120分鐘），並設有熱風吹乾。

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【本文獲「BetterHome.hk」授權轉載。】

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