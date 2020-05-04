【母親節】台網民分析兩大最伏母親節禮物　勿送洗碗機有原因

再過一個星期5月10日就是母親節了，相信許多為人子女的都在苦思如何幫媽媽慶祝，或者要送什麼禮物給媽媽，台灣一名女網友在網路上發文表示前幾年送過保養品、紅包、手袋等，今年想要送個實用、耐用的東西，因此她列出了3種物品請網友給予意見做為參考，「想問問大家禮物方面會怎麼選呢？」但網友們看了後紛紛提醒當中的2種物品最好別送。

原PO在PTT「Women Talk」版寫道對於即將來到的母親節，今年送禮又陷入了抉擇的漩渦，她說大前年送保養品，前年送紅包，去年則送手袋，然而今年這幾樣雖然仍列入考慮中，但還是希望能跟往年不一樣，原PO也點出幾個送禮的條件：一：要實用不要當花瓶、二：最好是細水長流型，慢慢用到很久、三：預算1萬5上下（台幣）。

母親節即將到來，許多人都苦思著要送給媽媽什麼禮物比較實用？（示意圖／Unsplash@Jess Bailey）

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她列舉出三樣考量中的禮物，第一個是手機。原PO說媽媽都用Android手機，不過目前正在使用的手機拍照出來的畫面不太美，因此想幫她升級，換個拍照畫質比較好的手機，但又擔心媽媽大多數時間不主動拍照，只是偶爾用用，恐會讓手機淪為花瓶。第二個是洗碗機，想讓媽媽輕鬆一點，但礙於家裡是小廚房，環境限制多，再加上預算沒有很多，怕買不到好貨，讓原PO擔心：「裝了真的有比較好嗎？」

第三個則是掃地機，原PO說之前隱約聽到媽媽說對掃地機有興趣，因此便做了一點功課，雖然之後沒有下文，但猜想如果媽媽真的喜歡的話，那就在預算內挑一台來當禮物。

洗碗機竟是最伏母親節禮物之一？點圖看網民分析▼▼▼

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