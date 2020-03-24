紅米Redmi K30 Pro 發布雙版本售價　彈出式前鏡支援 5G 變焦拍攝

Redmi K30 Pro 正式發布，配備 6.67 吋全面屏加彈出式前鏡頭設計，支援 5G 網絡，而且繼續紅米年代的高性價比傳統，手機效能各方面更加似乎同母品牌小米即將在香港推出的小米 10 不分高下。Redmi K30 Pro 將會推出標準及變焦版 2 個版本，即刻睇下有乜分別。

Redmi K30 Pro 在中國市場正式推出，設計上跟平價版 K30 最大分別，是沿用上一代 Redmi K20 Pro（香港版小米 9T）的彈出式前鏡設計，令 6.67 吋 AMOLED 全面屏能夠達到 92.7% 的屏佔比，亦令設計上比現時市場大部份屏中鏡（挖孔屏）或者水滴屏感覺更加「完整」。定價人民幣 2,999 元（約港幣 $3,345）起的 K30 Pro，有不少功能似乎比母品牌即將在香港推出的小米 10 系列更加旗艦！

Redmi K30 Pro 在中國正式推出，分別設有標準版及變焦版 2 個版本。（小米）

Redmi K30 Pro 跟小米 10 同樣用上最新的 Snapdragon 865 處理器，亦配備 LPDDR5 RAM 及 UFS 3.1 ROM，而且設有 VC 液冷，處理效能上屬不相伯仲，而且 Redmi K30 Pro 更達到 IP53 生活防水級別，似乎比小米 10（小米10 為 P2i 納米防水塗層）更多一個入手的理由。另外，K30 Pro 的 6.67 屏幕（1080 x 2400、HDR10+）輸入更新率達 180Hz，不過屏幕更新率則只有 60Hz，是開發初期為了多 200mAh 電池（電池容量 4,700mAh支援 33W 快充）而作的犧牲，廠商表示這個決定現時來看似乎是一個策略上的錯誤。

Redmi K30 Pro 支援 IP53 生活防水，比起小米 10 系列旗艦，多了一個賣點。（小米）

Redmi K30 Pro 支援 5G，是現時市場少數設有彈出式前鏡的手機。（小米）

Redmi K30 Pro 另外配備了 4 鏡頭的主鏡頭模組，而且更設有 3 倍光學變焦及 30 倍數碼變焦，不過僅限於變焦版本。Redmi 為 K30 Pro 提供標準版及變焦版兩個版本，前者的配置為 6,400 萬像素 7P 主鏡頭（1/1.7” 感光元件、1.6μm 4 合 1 超大像素、OIS）、800 萬像素 3X 光學變焦鏡頭（30 倍數碼變焦、OIS）、1,300 萬像素 123 度超廣角鏡及 200 萬像素 1.75 μm 的人像景深鏡頭。兩個版本同樣支援最大 8K 影片拍攝，標準版的最大分別，就是將 3X 光學變焦鏡頭，換入一支 500 萬像素支援自動對焦的 50mm 長焦微距鏡。變焦版本的 3X 光學變焦似乎比不上小米 10 Pro 的 5X 光學變焦，不過 K30 Pro 標準版的 50mm 長焦微距鏡卻充滿玩味。

Redmi K30 Pro 標準版及變焦版規格基本相同，分別只在標準版配備 50mm 長焦微距鏡，而變焦版則配備 3X 光學變焦鏡。（小米）

Redmi K30 Pro 變焦版測試相片（按圖放大）

Redmi K30 Pro 標準版的 50mm 長焦微距鏡，可以作極近距離微距拍攝，從發布會展示的相片，效果十足以顯微鏡攝影一樣，對於沒有太大遠攝需求的朋友來說，標準版的微距鏡頭，可能可以提供更多玩法。另外，兩個版本同樣設有 2,000 萬像素自拍鏡，支援 120fps 慢鏡拍攝。

Redmi K30 Pro 標準版 50mm 長焦微距測試相片（按圖放大）

Redmi K30 Pro 標準版及變焦版定價。（小米）

Redmi K30 標準版定價為 6GB RAM + 128GB ROM 人民幣 2,999 元（約港幣 $3,345）、8GB RAM + 128GB ROM 人民幣 3,399 元（約港幣 $3,792）及 8GB RAM + 256GB ROM 人民幣 3,699 元（約港幣 $4,126）；Redmi K30 變焦版定價為 8GB RAM + 128GB ROM 人民幣 3,799 元（約港幣 $4,238）及 8GB RAM + 256GB ROM 人民幣 3,799 元（約港幣 $4,460）。比對市場上同期的 5G 產品，Redmi K30 Pro 依然以高性價比作招徠。