小米 Redmi Note 9 廣告疑影射長崎原子彈爆炸？急下架向日本道歉

數碼生活
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小米旗下的 Redmi Note 9 系列的國際版已在 5 月初發布，小米一直以較低廉的價錢打穩品牌在初﹑中階市場的地位，Redmi Note 9 更以 US$199 價錢大玩4,800 萬像素 4 鏡頭。雖然產品在性價比上沒什麼挑剔的地方，但竟在國際版廣告上滑鐵盧，惹日本網民不滿，甚至最終要把廣告下架和道歉。

小米的過份「創意」

小米 Redmi Note 9 的國際版廣告，主力宣傳手機的快速充電功能。廣告一開始就能見到一件電池外型的壽司，男子吃下後充氣漂浮到天空。戶外的環境和日本的建築風格相似，而男子飄上天空後，畫面一轉成美式卡通的風格，並爆炸變成蘑菇雲，中間彈出「Fast Charge」（快速充電）的字樣。單是壽司和日本風格建築物看出，廣告的背景是參考日本，加上廣告中的爆炸和日本廣島與長崎原子彈爆炸的蘑菇雲相似，因此觸動到日本網民的神經。

最大爭議是最後爆炸的蘑菇雲，投放在日本長崎的原子彈名為「Fat Man」，看到這畫面不禁令人把兩者聯繫（小米 Redmi Note 9 廣告截圖）

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小米就戈廣告事件在 Twitter 上用日文發表道歉啟事（Twitter 圖片）

日本網民在 Twitter 上討論 Redmi Note 9 的爭議之大，令小米也在 5 月 6 日於 Twitter 用日文發表了道歉啟事，承認這個針對國際市埸的廣告，在內容製作上考慮不周，已把廣告下架，並強調未來將會以尊重世界各國文化為基礎製作廣告影片，以防同類事件發生。

相關圖輯：Redmi Note 9 Pro 機能

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今次小米廣告「抽到火水」的情況其實令人費解，並非指影片中影射長崎原子彈爆炸沒問題，而是廣告中的男子透過食壽司再爆炸以宣傳「Fast Charge」，實在不明所意。不過，亦因此令國際上更多人留意到 Redmi Note 9 的廣告，在另一個層面上也可能收到「宣傳」效果。

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