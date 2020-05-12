【動物之森筍工】香港公司請人玩《動森》！月入過2萬元彈性工作

【動物之森筍工】任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《動物森友會》（動物之森／Animal Crossing）除了可在抗疫期間消磨時間，原來亦可以「搵真銀」，更隨時月入過兩萬元！

（動物之森）

《動物之森》在抗疫期間為玩家帶來歡樂，《動森》一技旁身亦開拓了無限商機。

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本港食品連鎖店「美味棧（YUMMY HOUSE）」就在Facebook以「真 · 筍工要人呀！！！」為題發帖，招聘「動森遊戲專員」。沒有看錯，就是專責玩《動森》的專員，人工更港幣2萬元起，可算吸引。先看看成為「動森專員」有什麼待遇和條件吧！

↓↓↓「動森專員」要求、職責、待遇（點小圖放大看）↓↓↓

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美味棧強調該招聘「無伏」，「而家就畀你留喺屋企都可以邊打機邊賺錢啊」，但提醒不要打千字文介紹。

更多詳情：按此

其實除了美味棧，擁有《動森》技能不愁沒有出路。香港電競運動平台Cyber Games Arena（CGA）早前亦招聘「打機專員」專責玩《動物之森》設計島嶼，月薪過萬元，主要工作及待遇如下：

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英國家具品牌Olivia也公開招募《動物之森》室內設計師，為玩家提供「到島設計」服務，如獲聘用，每小時最高可獲40英鎊（港幣約380元），更重要是彈性工作！

自問「動森專家」的你，有興趣的話不要錯過。