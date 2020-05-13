Rakuten 樂天國際市場突告結束、購買日本直送貨尚有「逃生門」？

【樂天國際市場結束？】香港人愛買日本貨，除了親身飛到當地，網購都是常用途徑，其中標榜「日本直送」的樂天市場（Rakuten）年中都有不少人愛用，早前更是香港人購買口罩的其中一個途徑。 不過樂天方面剛剛就正式宣布，其國際市場網站業務將會在 6 月正式結束，屆時香港人要買日本貨，相信又會添了一重麻煩。

留意今次受影響的網站，只有作為國際市場對香港等地開放的「日本樂天市場（國際版）」，即「Rakuten Global Market」受影響，其餘已經有獨立分支市場的地區如台灣、美國、法國以及德國，則仍然保有自己當地的樂天市場。

日本樂天市場（國際版）並不是即時停止營運，而是先在 6 月 1 日 14:00 之後停止收單，並以 6 月 15 日為最終的發貨期限，其後才會完全停止運作。（圖 Rakuten）

樂天方面並未有交待國際市場網站的結業原因，不過就在終止服務聲明中提供了方法讓香港人可以繼續經官方渠道購買日本貨 － 就是經日本方面的元祖樂天市場 rakuten.co.jp 購買，再以官方的集運服務 Rakuten Global Express 轉運至香港。

Rakuten Global Express 本身就係為身在國際市場、包括香港的用戶而設，故網站介而有齊中、英文甚至韓文介面（圖 Rakuten Global Express）

雖然時間、金錢成本都或會比從前經樂天市場（國際版）購買的為高，但仍然可以是購買日本本土貨物的辦法之一；不過，值得留意的是，提供集運服務的公司不止一間，Rakuten 官方並不見得就是最好的一間，如果還打算在日本網購貨物，不妨參考一下以下的小貼士：

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