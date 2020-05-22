【NUARL NT01A X hide】(G)I-DLE、PENTAGON日韓明星限定藍牙耳機

日牌NUARL早兩個月推出的真無線藍牙耳機（TWS）NT01A，以高性價比加輕巧外形得到不少好評。近日廠方以NT01A為藍本再下一城推出3款明星特別版，包括日本殿堂樂隊X-JAPAN已故傳奇結他手hide及韓國目前炙手可熱的兩隊男女組合（G）I-DLE、PENTAGON，粉絲們相信都好想入手。

有關NUARL NT01A的試聽評測我們早前已報道過，大家可瀏覽【日牌NUARL NT01A真無線藍牙耳機試聽 應有盡有勝在夠平均】一文查看。

至於今次推出的三個特別版型號分別為：NT01 hide A、NT01（G）I-DLE、NT01 PENTAGON，三款均由NT01A作基礎打造，功能、操作、音色等各方面也和原版沒太大分別，而當中最特別是hide的款式搭載了HDSS專利技術，提高了立體音感令聲音更逼真，有內涵自然更襯得起hide的名號。

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hide的款式起用他標誌性Yellow Heart設計，非常搶眼！（胡劍威攝）

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NT01（G）I-DLE隨機附送6位成員的卡片。（胡劍威攝）