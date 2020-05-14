評測 Sennheiser Momentum True Wireless 2 真無線二代降噪耳機

Sennheiser Momentum True Wireless 2 是德國音響品牌森海塞爾誕生75週年紀念作品。

Sennheiser Momentum True Wireless 2 真無線二代降噪耳機（鍾世傑攝）

Sennheiser首款真無線藍牙耳機Momentum True Wireless去年問世，盡管初代作品有不少小缺點，但所謂瑕不掩瑜，筆者仍頗喜歡其外觀及有head-fi味的音色，2代目改良版 的音質依舊令人獨鍾，技術細節有不少補完，更引入市面流行的ANC主動式降噪，即睇試玩後感。

Sennheiser Momentum True Wireless 2 (以下簡稱MTW2) 的推出原因，就是要完善上代不足之處，所以外觀及規格上並未有翻天覆地的變動：在真無線市場中選大口徑的7mm動圈單元；機身增設了白色選擇，外觀看似跟上代無異，其實口徑已縮小了2mm，女仔和細耳一族終可入門！

MTW2要完善上代不足之處，所以外觀及規格上並未有翻天覆地的變動（鍾世傑攝）

外觀看似跟上代無異，其實口徑已縮小了2mm，女仔和細耳一族終可入門！（鍾世傑攝）

改良方面：多得科技的一日之理，單是更換了新的藍牙晶片，已經令MTW2取得重大改良，比如藍牙升級到 5.1版本並支援 AAC / aptX 編碼，機身縮水卻增加了ANC降噪收音咪、電量至加一倍可連用7 小時（開動ANC降噪後約4.5小時），一對耳機共計卻反而輕了6g！另外充電盒的電量也加大了，可回充耳機3次。（開ANC共用18小時／關ANC共用28小時）

輕觸式控制面板有模擬車床金屬件切割的合心圓紋型，美觀外又好手感.（鍾世傑攝）

再從細位欣賞一下MTW2的造功，首先收音咪因為加設了ANC降噪，以往只用作減通話風聲雜音的單孔收音咪，改為一整排共9孔！而其輕觸式控制面板有模擬車床金屬件切割的合心圓紋型，美觀外又好手感，使用時不需大大力按壓、也不會太易誤觸，是我用過最好的一款touch panel！

收音咪因為加設了ANC降噪，改為一整排共9孔！（鍾世傑攝）

輕觸式控制面板有模擬車床金屬件切割的合心圓紋型，美觀外又好手感，使用時不需大大力按壓、也不會太易誤觸，是我用過最好的一款touch panel！（鍾世傑攝）

其實嚴格來說，初代MTW都有相似於主動降噪的「透明聆聽」技術，但其用途並非「走聲」，反而是方便用家不脫耳機也能聽到外界聲音，這做法其實有點「捉蟲」，終於在今代，MTW2「重回正軌」起用了Sennheiser應該早就掌握的降噪功能，駁iPhone實試，效果比「更新firmware後」的AirPods Pro更加好！筆者試玩期間，公司剛好裝修，電鑽本身的聲音雖然無法飛走，但其他令人煩躁的低頻雜音、冷氣槽風聲全部skip走，非常寧靜，比去年推出的 Sony WF-1000XM3 效果更好。（咁當然比不上overear式的降噪大耳筒啦！）

公司剛好裝修，電鑽本身的聲音雖然無法飛走，但令人煩躁的低頻雜音、冷氣槽風聲全部skip走。（胡劍威攝）

而另一個改良位，就是1代時被人詬病：一邊存放會一邊走電的問題，原來上代的一對耳機互相可偵測相隔距離，超過30cm會自動停播，但卻沒安排耳機收進充電盒後自動power off，變成如果玩家沒有關閉播放器／手機的藍牙連接，MTW就會在耳機盒內一直「空轉」，令電量白白流失。2代終於用回市面耳機最簡單的處理方法，只要從耳仔脫下來就停播，入盒就power off，就是咁簡單！

MTW２終於用回市面耳機最簡單的處理方法，只要從耳仔脫下來就停播，入盒就power off，就是咁簡單！（鍾世傑攝）

配合MTW2推出，手機app Sennheiser Smart Control 都同步升級，有個新設計、頗為難用的新款EQ音色平衡器，更可自定雙耳上輕觸面板的操作手勢：單擊／雙擊／三擊／長按都可自由定義，如果不常用SIRI的人，將其啟動法設到三擊，就不會再輕易錯啟啦。

單擊／雙擊／三擊／長按都可自由定義。（鍾世傑攝）

兩代MTW/MTW2 的7mm動圈，照計規格是完全一樣的，但因為MTW2加設了ANC（你只可以選ANC／透明聆聽，無法完全關閉功能），降噪一方面令背景更清淨有助欣賞音樂，但同時令耳機發聲帶有丁點模糊，音壓略比上代低下，但真的不算嚴重。

今次試玩以MOOV 24-bit串流試聽，雖然iPhone的AAC無法完全重現24 48kHz的Juno《羅生門》及16bit 的Misia《鐵孤》完場曲《孤兒淚 Tears of Orphans》整體細節，但比較起市面大部份真無線，MTW2 人聲夠立體、人與樂聲之間的空間感頗有味道，音場空間廣闊，令手機聽歌更有「Head-Fi」味！

今次試玩以MOOV 24-bit串流試聽，雖然iPhone的AAC無法完全重現24 48kHz的Juno《羅生門》及16bit 的Misia《鐵孤》完場曲《孤兒淚 Tears of Orphans》（鍾世傑攝）