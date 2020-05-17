AKG首款封閉式無線耳機K371-BT開箱評測　聲音表現出色性價比高

今年年初，AKG發布了旗下首款無線專業封閉式耳機AKG K371 - BT。AKG的K系列專業耳機一直都是專業音頻工作者和HiFi音頻發燒友圈內深受追捧產品，本次的這款藍牙新品搭載50mm純OFC音圈發聲單元，擁有5-40kHz的寬頻響範圍，並支持AKG參考級頻響曲線。

開箱：專業的造型設計與配置

打開包裝，AKG K371-BT的外觀給人一種錄音室裡監聽耳機的感覺，有的人覺得看起來很有感覺、也有人會覺得經典懷舊。一直以來，筆者認為AKG K系列的耳機一直都只是在考慮如何通過改變耳機外形帶來更好的用戶體驗，但是從來沒在時尚方面下功夫。 （但畢竟是專業耳機，感覺吐槽起來也不合適~）

AKG K371-BT採用高彈性的支撐頭梁（材料未知，手感與嬰兒奶嘴極其相似），這一點非常不錯，因為這種頭梁既不會壓得頭髮大面積變形和疼痛，又比皮質的頭梁好清理。要知道，皮質頭梁一旦蹭上頭髮上的油漬，清理起來是個很大的問題。而AKG K371-BT這種頭梁只需用紙一擦即可將油脂清除得非常乾淨。

在耳罩和耳墊上，AKG K371-BT耳機採用橢圓形耳罩與慢回彈泡沫耳墊。這兩種設計搭配起來給人佩戴的感覺：一是耳罩的貼合性更好，完全不會出現漏音的問題，二是接觸面積更大，耳機佩戴起來更加穩固。

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因為AKG K371-BT採用無線+有線的混合式設計，這款耳機在左側耳機上加入了電源開關旋鈕和一個USB充電口，並在左側AKG的LOGO面板上全新加入了手勢控制功能，用戶可以通過它來對手機進行無線控制。

在有線接口上，這款耳機採用特有的4針接口。耳機包裝內附贈了三根音頻線與一個3.5轉6.3的轉換頭供用戶選擇。

在續航能力上，筆者通過iPhone手機連接、一半音量、全程無間斷的狀態下播放音樂進行測試，其實際續航時間可達33小時左右。（這個音量對於日常聽音較高，但對於通勤聽音來說較為合適，因此大家實際使用的時候續航會更長一些，耳機包裝上標註的續航時間為40小時。）

聽感：監聽風格&強大解析

本次評測的聽感參考主要參考樂圖PAW600「小墨菊」直推效果，之後將從三頻均衡度、聲音解析能力、聲音密度、動態表現、主觀聽感，以上五個維度來進行全面解析。

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寫在最後

AKG K371-BT整體來說是一款聲音表現非常出色的新品。雖然日常情況下建議大家使用有線連接能夠獲得更好的效果，但這款耳機通過藍牙連接的音效也非常不錯，絕對足夠應付大家出行通勤的聽音需求。綜合以上這款耳機在聲音上的性價比非常高，如果大家可以接受這款耳機偏經典的造型，那麼將是一個不錯的選擇。

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