Vivo Y50 上市評測：＄2200 價位買齊大芒、大電、四鏡

一部智能手機對不少用戶而言，是一件與外界保持聯絡的工具，故不少人在選擇手機時，續航力會是排得較前的考慮因素。 是以大電池機種在市場上一直保持了一定的曝光率，香港市場方面，除了早前為大家介紹過的 Lenovo A7，又有一部加入了 5000mAh 大電的新作 Vivo Y50 上市。

今次上市的 Y50 採用的是 Qualcomm Snapdragon 665，屬於 Vivo 向來主打的中至入門階級，售價為＄2,198，於同樣處理器群組中屬稍貴機種，不過它還有 5000mAh 電池以及四鏡加持，就顯得這個價錢相當合理。

平實設計 + 「玩到爛」鐳射機身

一般大電手機，由於電池模組體積的關係，設計都會減少過多的細節，Vivo Y50 亦不在例外，機身造型以簡約為主，只不過在外觀上就加入了不少中國大陸廠商愛用的幻彩折射處理，算是抵消了大電機種的厚重感覺。

雖然內置的是 5000mAh 電池，但 Y50 的重量也僅為 197g，上手並不算太重（蔡浩騰 攝）

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中階處理器配獨家 Multi-Turbo 3.0 技術

一部採用 Snapdragon 665 的中低階機種，用以上網看片、一般通話或以 Apps 溝通當然是沒有甚麼問題的，不過如果用來打遊戲呢？

本身 S665 處理器的效能一般，筆者也沒有將 Vivo Y50 當成遊戲主機的打算，不過 Vivo 方面就標榜 Y50 採用了全新的 Multi-Turbo 3.0 優化技術，可以提升遊戲表現，姑且也試它一試，裝上《PUBG Mobile》作實機運行：

四鏡體驗分拆、不過不失的拍攝能力

作為一部賣＄2,198 的機種，Vivo 擁有的鏡頭模組在「鏡頭數量」上絕對是頗有競爭力。然而幾個鏡頭都非上乘貨色，單看主鏡頭，就只是比較低規格的 1300 萬像素 CMOS，其他鏡頭亦未見十分突出之處，使它的拍攝輸出會被同品牌的 V 系列、NEX 系列的機種比下去。

Vivo Y50 的鏡頭切換系統與其他廠牌的大路做法不同，其在主鏡以外的廣角、微距鏡頭被放到介面一角供用戶選擇，好處是不會在調整焦距時忽然切換鏡頭，當然，也要一定的時間去適應（蔡浩騰 攝）

按整體拍攝表現而言，Vivo Y50 的主鏡、廣角鏡的質素尚可以接受，微距鏡頭略顯玩味，但只得 200 萬像素就略嫌「雞肋」，值得一讚的是主鏡頭配合輔助鏡頭做出的虛化效果尚算自然，而且可以在後期調整人工景深。

開啟虛化模式後拍攝的相片，可以在相簿內進行後期調整人工景深

Vivo Y50 主鏡頭試相

Vivo Y50 廣角鏡頭試相

Vivo Y50 微距鏡頭試相