OPPO Ace2 EVA 初號機聯乘5G 手機．仲有明日香手錶．綾波零耳機

《新世紀福音戰士EVA 新劇場版：終》與OPPO聯名推出 OPPO Ace2 EVA 5G手機，即睇超正機身及特色手機配件。同場還有2號機智能手錶．零號機真無線耳機。

OPPO Ace2 EVA 初號機聯乘5G 手機 (OPPO圖片)

↓↓↓福音戰士EVA新劇場版 × 日本耳機品牌 final 真無線耳機圖輯↓↓↓

《新世紀福音戰士 Evangelion》「新劇場版：終」電影上映無期，但一系列聯乘品可照出不誤。繼日本後輪到中國手機品牌OPPO，推出OPPO Ace2 EVA 初號機聯名限定版5G 手機（限10000部），AG 熱鍛玻璃機背有4鏡頭與EVA意像的圖案，非常之型！

在細節上，OPPO Ace2 EVA 初號機聯乘5G 手機也細心又落本，ENTRY PLUG圓柱形栓入柱包裝盒，朗基奴斯之槍型的SIM卡針，NERV圖案的耳機及 SuperVOOC 2.0 充電火牛，還加送明朝體EVA字「出擊」電話殼，都比歷年多款EVA手機更重玩味。(4,399RMB)

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同期還公布了EVA 2號機智能手錶 Oppo Watch，連錶身也是金屬組色，附有EVA 2號機圖案字樣，1紅1黑的替換錶帶。(2,199RMB)

零號機（黃白）零號機改（藍白）兩種配色同時落在真無線耳機 Enco W31 身上。（399RMB）

可我比較喜歡日本final audio那款EVA真無線耳機：（相關報導）

除了手機/智能手錶/耳機，還有AirVOOC 無線充電座(圖左2 / 299RMB)