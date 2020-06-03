OPPO Ace2 EVA 限量版抵港型到暴走！水貨價高都好搶手？

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OPPO 在國內這幾年大打年輕人市場，除了推出性價比掛帥的平價機種之外，也與不同的動漫品牌聯乘。

今年 OPPO Ace2 更找來國民級傳奇作品《新世紀福音戰士 Evangelion》合作，推出的 OPPO Ace2 EVA 限定版絕對是近期的搶手之作，即使其水貨以＄6680 的高價登陸香港市場，依然即時沽清。

插入栓、朗基努斯槍…外裝設計誠意滿滿

OPPO Ace 2 EVA 限定版的最大魅力，除了特別設計的手機本體之外，其外面的包裝、配件都與《EVA》系列一脈相承，只要是對系列稍有認識的，都會在一瞬間產生共鳴，同步率400％！！

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「初號機」OPPO Ace2 EVA 限定版本體

OPPO Ace2 的 EVA 限定版本內部配置與其他顏色機身版本一樣，一樣是採用 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，內置 8GB RAM + 256GB ROM，當然，買得此機，為的自然是它的設計啦！

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OPPO Ace2 EVA 限定版在中國大陸市場限量銷售 10,000 部，定價與原版一樣是 4399 人民幣，來到香港的水貨價錢目前為＄6,680，因應貨量與需求會有上下浮動的空間，但今日見到實機，可見其內外設計都要比上年的高達版本更具誠意，估計往後的需求都會持續上升，各位 EVA Fans 可能要趁早出手了。

查詢：三禾電氣

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