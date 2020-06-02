Android小心！一張圖片隨時死機　三星、Google高危！華為免疫？

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【Samgsung三星、Google Pixel Android注意】近日Android手機出現了一種奇怪Bug，如果把一張特別照片設成Wallpaper（桌布），就會導致熒幕變黑死機，甚至可能要「洗機」才能解決，據報主要影響搭載Android 10的三星和Google Pixel手機。

外媒報道，如果Android手機用家收到以下圖片就要小心了。

科技網站9to5Google用Google Pixel 2測試，把圖片設成桌布後，熒幕隨即變黑當機，不斷在鎖定熒幕上打開和關閉熒幕，無法退出，即使強制重新開機情況依舊，最壞情況可能要登入安全模式，甚至要「洗機」恢復到出廠設定才能解決。

↓↓↓ Google Pixel 2測試情況 ↓↓↓

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同樣發現問題的i冰宇宙指出，以下三星和Google Pixel手機型號都有機會「中招」。

↓↓↓ 可能中招型號 ↓↓↓

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9to5Google估計，問題原因是照片色彩設定檔與Android不相容，或需待Android更新才能解決。

不過也有手機「免疫」，Android Authority指出，華為HUAWEI Mate 20 Pro手機未發現此問題。

最後再次強調，大家請勿嘗試把這張圖片設成桌布！

資料來源：9to5GoogleAndroid Authority

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