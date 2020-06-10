Samsung無風冷氣機護用家健康　LG超省電窗口機迎擊韓牌大鬥法

Samsung及LG兩大家電品牌最近不約而同推出新冷氣機，香港地潮濕加上夏天特別長，5月份已經三十多度，踏入6月更連日大雨令人倍感辛苦，沒有冷氣實在難以生活。但冷氣風吹得耐卻會引起很多病痛，Samsung今次推出的Wind-Free Premium Plus號稱全球首款「無風」掛牆（分體式）冷氣機，就指能有效解決此問題，到底是什麼技術？

無風又怎樣做冷氣？

Samsung Wind-Free Premium Plus能做到有別傳統冷氣機的無風效果，主要是構造上的一大改進，簡單說其運作方式是「滲」出來而非「吹」出來。冷空氣透過面板上的23,000個微型氣孔柔和送出，不似傳統冷氣機的軸流風扇設計令冷風直吹，避免了過去那種吹到人頭痛的風口設計。而且冷氣機搭載人工智能技術，雲端自動記錄數據、喜好設定與使用習慣，再配合房間內外溫度及濕度作分析，自動優化各種模式。因此機體懂得先運行快速製冷模式令房間變得清涼，再用除濕模式調節最佳濕度，在達到設定的溫度後，自動轉換成無風模式，保持房間溫度涼快穩定。用家更能以手機APP操作冷氣，主要模式包括Wind-Free無風模式、快速製冷、正常製冷、除濕、快速製暖及正常製暖等功能。在這些設計之下，有效避免冷風直吹，讓用家不會長期受到猛烈的冷風吹動，體驗更舒適。

Samsung今次推出的Wind-Free Premium Plus號稱全球首款「無風」掛牆式冷氣機。

↓↓↓↓點圖放大看更多介紹↓↓↓↓

LG新推超省電窗口式冷氣機

另一韓牌LG同期也推出了幾個型號的新冷氣機，分別為W3NQ08UNNP1（3/4 匹）、W3NQ10UNNP1（1 匹）、W3NQ12LNNP1（1.5 匹），看匹數都知是迎合香港細小房間而設。此系列新機均為變頻窗口式冷氣機，採用雙迴轉變頻壓縮機，其功能是當到達指定室溫便會自動改用最有效的功率運轉，保持溫度穩定，據官方數字指新機比傳統壓縮機節省多達70%能源，換言之更能省電。此系列另一強項是靜音操作模式配合睡眠模式，機體運作的聲音能降至44分貝，確保環境寧靜讓用家有覺好睡。當然，新機也支援Wi-Fi遙控，用家可於手機裝上LG ThinQ APP，無論身處何地都能啟動或關閉冷氣、更改冷氣模式及溫度，同傳統遙控器講再見。