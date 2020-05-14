冷氣機大比併！消委會點名2款值得考慮　防滴水＋耐用省電6招教學

【冷氣機 消委會測試】炎炎夏日又是冷氣機出動時候，消委會測試了15款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，究竟哪款最高分呢？消委會亦點名2款值得考慮，並有5招令冷氣機更耐用省電及防滴水。

（資料圖片）

消委會測試了市面15款定頻窗口式冷氣機，包括製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等，價格2000多元至近4000元，款式如下：

+ 11 + 10 + 9

10款製冷量低於聲稱

製冷量指冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高表示製冷速度愈快。測試量得各樣本製冷量由2.01至2.23千瓦，將樣本量得的製冷量與聲稱數值比較以得出吻合程度。

結果發現5款製冷量比聲稱高最多4.7%，同獲5點高評分，其餘10款則較聲稱低。

↓↓↓ 各樣本製冷量表現 ↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

消委會指出，雖然這些差別在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的10%公差範圍內，但相信消費者普遍期望產品實際製冷量不會比聲稱低。

5款樣本室內較寧靜

綜合樣本在最高及最低風速檔表現，室內環境下5款獲4點半高評分，室外則有2款獲4點高評分。

↓↓↓ 各樣本寧靜表現 ↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

消委會提醒勿忽視冷氣機於室外發出的噪音，尤其是冷氣機位接近鄰居，因為此類噪音受《噪音管制條例》規管，若噪音擾及他人可能被檢控，最高罰款1萬元。

3款樣本送風量較高

送風量愈大，表示冷氣機吹出的風愈大，空氣於室內流通得更好，愈快達至均勻理想的室溫，用戶會覺得較涼快。測試中15款樣本在最高與最低風速檔送風量差別頗大，但都以3款送風量較高，另有2款風速調校範圍較闊。

抽濕表現參差

香港時常潮濕，抽濕亦是重要一環。各樣本在標準環境下抽濕表現參差，其中3款抽濕較慢。

消委會建議，當用戶有較大抽濕需要時，可將風速檔調至最低。

各樣本總評分

+ 11 + 10 + 9

電費相差不大

消委會測試假設每年使用冷氣機啟動製冷180天，每天12小時，製冷季節性總負荷同樣為2,000千瓦小時（kWh），並以每度電1.2元計算，結果各樣本每年製冷所需電費由764元至796元不等，最高與最低只相差32元。

消委會點名2款值得考慮

消委會指出，各樣本在不同項目的表現相近，以致總評亦很接近，多達8款樣本總評獲4星半，而其中3款能源效益理想，製冷量與聲稱吻合，室內寧靜程度高，加上使用方便程度不錯，值得考慮。

↓↓↓ 消委會點名款式 ↓↓↓

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