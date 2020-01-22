【大掃除】年廿八都要洗冷氣機　專家教路清潔保養輕鬆4招

這個冬天不太冷，一月份已潮濕得似春天，相信很多朋友已提早開冷氣當抽濕，又或是從去年夏天後根本沒「收起」過冷氣機。趁住年廿八要家居大掃除，冷氣也是須要定時清潔的重要一環，但大家又是否了解如何去保養它？隔了幾個月後再開要做什麼準備功夫？本文就請來專家解答。

想知道冷氣機使用上有何要注意，當然要問專家，我們就邀請到從事冷氣業超過30年兼香港空調製冷業職工總會會務主任：許錫強先生，教教大家怎樣保養冷氣機。首先要明白冷氣機的結構，一般家庭無論是窗口式或分體式機種，最經常遇到是冷氣機不夠涼快的問題，一知半解的人動不動就說找師傅換雪種，其實這多數是因為冷氣吸入口和散熱器被塵垢阻塞，令機體散熱不良吹不出冷風，這樣不止沒功效而且十分耗電，所以保持清潔十分重要，而平常只要自己動手清洗便可以。

今年一月已經像春季一樣，也是時候洗定冷氣等開機！（胡劍威攝）

開機前先洗機

如果冷氣機經過冬天後隔了好幾個月才再開，使用前最好先清理一下。當然，大家要在關掉電源之後才做任何清洗工作，而相信好多人都知道要定時洗隔塵網，許先生表示最理想是一個月洗一次，大部分家庭式冷氣機要拿下隔塵網都好容易，至於清洗時應把有塵垢的一面向下，從上方沖水，然後弄乾才裝回冷氣機上。

香港空調製冷業職工總會會務主任：許錫強先生（胡劍威攝）

除了隔塵網之外，打開外蓋後見到的蒸發器機組也須要清潔，即是在隔塵網後面的鐵網或鐵圈零件，但許先生強調一般用家不宜隨便購買專業冷氣清潔劑來用，如果誤用腐蝕強的噴劑好大機會弄壞機身。建議使用如藍威寶一類普通且配方溫和的清潔劑，大約以1比9的份量用清水稀釋，用淋花的噴灑器噴洗機身內部，及後再以毛刷或軟性牙刷來掃走污垢。如果清洗完冷氣機的製冷依然不佳、分體式主機裝在室外危險位置等情況，最好還是請專業人員進行保養。

點圖看專家教路4大貼士：

熄機都有技巧？

如果現時購買新機基本上都是變頻式設計，即是可以依據室溫變化自動調整輸出功率的機種。至於舊時的定頻式機種，則是當房間到達預定溫度便停止運轉，到溫度上升後才再開機製冷，它的切換是直接停或開，不像變頻式那樣逐漸升降，而據消委會評測報告指出變頻式較定頻式慳電，近年已陸續取代後者。許先生指使用變頻式機時，一定要注意不能直接關掉電源，因為其運作原理，按遙控停機後須要15至30分讓機內電壓平伏，如果大家好似舊時用定頻機一樣突然把電源切斷，大有機會令機內電路板損壞，所以最好別隨便關掉電源總掣，平時只用遙控關機就好。