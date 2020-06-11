小米10 Lite 最平 5G 手機香港開賣　實機拍攝功能上手實試

小米10 Lite 5G 公布香港定價，成為現時香港最便宜 5G 手機。現時香港 5G 手機大部份定價均在 4 千外開，小米10 Lite 5G 一舉將入門門檻拉低到 2 千 5 百元以下，成為 5G 上車必選手機。

小米10 Lite 5G 雖然屬於小米10 系列其中一員，不過外型設計及規格上卻跟小米10、10 Pro 有很大差別。小米10 Lite 5G 由小米10 系列的屏中鏡設計，改為 6.57 吋 AMOLED 原色水滴屏，延續小米 10 系列的色準賣點。

小米10 Lite 5G 以定價 $2,499 在香港開賣，成為現時最便宜 5G 手機。（區慶威攝）

另外，小米10 Lite 5G 機背 4 鏡頭除了由 1 億像素主鏡降級至 4,800 萬像素主鏡外，鏡頭排列亦由小米10 系的直排式，改為「4 筒」式擺位。鏡頭組合分別庶 4,800萬像素主鏡頭（1/2 吋感光元件、f/1.79、79.4度視角）、1,300萬像素超廣角鏡（118度超廣角）、200萬像素微距鏡頭，及 200萬像素景深鏡頭。

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小米10 Lite 5G 換入了中階的 Qualcomm Snapdragon 765G 核心及 X52 連接 5G 網絡，另外內建 Kyro 475 處理器，配合 LPDDR4X RAM 以及 UFS 2.1 存儲組合，提供出眾的效能及處理速度。

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小米10 Lite 5G 以定價 $2,499（6GB RAM + 128GB ROM）及 $2,999（8GB RAM + 256GB ROM）在香港開賣，成為現時香港最抵玩的 5G 手機。小米10 Lite 5G 設有宇宙灰、夢幻白及極光藍 3 種配色，提供額外 3個月延長保養及附送銀離子抗菌保護套貼套裝，將於6月16日中午12時起開賣，規格上更屬中高階機規格；揚言改走高檔路線的小米，忽然又彈出一部高性價比 5G 機王。