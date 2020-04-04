小米10 Pro 平玩 5G 新手機 1 億像素鏡頭人像拍攝速試

小米10 及小米10 Pro 正式在香港推出，配備 1 億像素，DxO 評分達 124 分的主鏡頭，到底實際上拍攝表現如何？記者就特別找來模特兒，以小米10 Pro 作拍攝速測，等大家可以第一手體驗 1 億像素鏡頭的拍攝質素。

小米10 及小米10 Pro 同樣配備1 億像素主鏡頭，其中前者配備的為 7P 鏡片鏡頭，後者則更為 8P 鏡片鏡頭，拍攝質素理論上稍高一點，另外 Pro 版更支援超廣角至超長焦距的全焦段拍攝，不過單以主鏡頭表現而言，普通版跟 Pro 版其實是頗為接近的。

小米10 及小米10 Pro 在外型上沒有明顯分別，前者機背為亮面設計（左），後者則採用磨砂設計。（區慶威攝）

↓↓↓↓ 小米10 及小米10 Pro 全配色 ↓↓↓↓

小米10 及小米10 Pro 在外型上沒有明顯分別，不過配色上，小米10 普通就用上亮面機背，分別提供暮光灰及珊瑚綠兩種配色；而小米10 Pro 則用上磨砂機背，分別提供雪山白及冬夜灰兩種配色。記者個人就覺得小米10 Pro 雪山白的珍珠白配色最搶眼，從不同角度看，有幻彩一樣的效果。

↓↓↓↓ 小米10 Pro 拍攝測試 ↓↓↓↓

+ 3 + 2

小米10 Pro 在 DxO 拍攝得分為 124 分，發布時為當時的榜首，不過日前就被華為 P40 Pro 以總分 128 分所超越，現時穩佔 DxO 排行榜的第二位，對比第一位，支援 Google 的 GMS 服務明顯是一個無法對比的優勢。小米10 Pro 跟上年底推出的小米 Note 10 Pro 一樣，1 億像素鏡頭採用 1/1.33” 大型感光元件、1.6μm 四合一超大像素進行拍攝，支援光學防手震。主鏡頭可以作 1.08 億像素最高輸出，但在這個模式下，HDR 及 AI 等拍攝功能都無法使用，所以一般情況，還是以 4 合1 像素作 2,000 萬像素輸出比較常用。小米10 Pro 在處理背光、低光的人像拍攝都有非常出眾的表現，尤其是人像模式的散景效果，更加是非常自然。

小米 10 Pro 系列 1 億像素實機試玩 DxO 攝影音響雙冠軍真旗艦

暫時最抵玩 5G 手機

小米10 Pro 及小米10 將會在 4 月 7 日起接受預訂，並會在 4 月 21 日正式在香港推出。其中小米10 將推出 8GB + 256GB 版本，定價 $4,999；小米10 Pro 則推出 8GB + 256GB配版本，定價為 $5,999。在香港購買小米10 系列，除可享有 24 個月超長保養期外，更可享有一次屏幕維修服務（總值港幣 $549）。小米10 系列支援香港的 5G 網絡，普通版 $4,999 的定價，是暫時市場上最抵買的 5G 手機，不過就跟記者在上次試玩時提過的一樣，僅支援單一張 nanoSIM，至於雙卡功能則會在稍後透過 OTA 加入 eSIM 的支援。