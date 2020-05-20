華米研發適用 Face ID 口罩：插 USB-C 自我消毒　最快半年推出

肺炎疫情爆發後，每日的生活都陪著住口罩，同時也改變了市民的生活習慣，相信疫情過後，生病或出入醫院等地方時，也有佩戴口罩的意識。不過，戴口罩也並非百利而無一「害」，其中一個令人感到戴口罩的麻煩之處，可能是不能利用 Face ID 解鎖手機。而中國就有廠商正就這方向研究，將生產出適用 Face ID 的透明口罩。

可重用透明口罩

中國的華米科技公司，正在研發一隻名為「Amazfit Aeri」的口罩，由於口罩使用透明的塑膠物料製造，能讓手機識別到用戶的面部，從而成功解鎖。而且口罩使用防霧材料，應不會出現戴一般口罩時，眼鏡起霧的問題。近半年，由於一次性口罩的需求大增，曾出現一罩難求的問題。就算目前供應增加，但口罩的價錢仍處於較高的水平，所以市埸開始傾向使用阻隔效能高，並可重用的口罩。

「Amazfit Aeri」透明口罩（華米圖片）

華米聲稱，「Amazfit Aeri」採用可更換濾芯設計，可以透過 USB-C 駁電，使用紫外光燈進行自我消毒，更只要幾分鐘就能完成消毒。華米指濾芯的有效期為一個半月，比 N95 口罩的 8 小時有效期（由開始佩戴使用起計）長得多。可是，目前未有明確交代「Amazfit Aeri」阻隔微粒﹑飛沫的性能。

用內置的紫外光燈消毒（華米圖片）

組合式設計

「Amazfit Aeri」另一個特色是，用上組合式的設計，在口罩上可以組合護目鏡，或在口罩兩側更換不同的配件，如風扇﹑基本透明的塑膠物料等。華米現正生產「Amazfit Aeri」的口罩原型，預計要 6 個月 至 1 年的時間才能推出市埸，即使到時疫情環境如何，如「Amazfit Aeri」的功能和阻隔效果真的達到預期，的確是令人期待的產品，當然還要考慮到時的零售價。

資料來源：cnet