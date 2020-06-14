《CS:GO》比賽途中 Windows 10 強制更新中斷 選手最後更輸比賽

Windows 系統不定期又頻繁的更新總是會殺人一個措手不及，有時是工作未完成、又有時是遊戲打到半路；但如果像這位電競選手，遇著於比賽途中被強制更新，那就更是欲哭無淚。

DreamHack Masters Spring 是一年一度的《Counter Strike: Global Offensive》的電競賽事，原本今年會在瑞士以實體賽形式舉行，然而因為新冠肺炎疫情關係，需要分為歐洲、北美、亞洲以及大洋洲四個地區作分組線上賽。

而是次因為 Windows 更新「出事」的，就是日前的歐洲賽事，由 來自法國的 Team Vatality 對陣瑞典戰隊 Ninjas in Pyjamas。比賽開始初段，Team Vatality 的發揮不俗，然而在領先著 6-2 的情況下，Team Vatality 中的隊員 ZywOo 的電腦就被 Windows 強制關機更新，無奈之下 Team Vatality 需要求緊急暫停比賽。

ZywOo 是近年火速冒起的《CS:GO》電競選手，因為狙擊功夫了得，更被人封為法國的新晉狙神（圖 ESport Now）

雖然在暫停之後，Team Vatality 仍然以 16－3 的比數贏得首張地圖勝利，然而在接下來的兩張地圖，Ninja in Pyjamas 都以相對大的比數壓過 Team Vatality，最終 ZywOo 所屬的 Team Vatality 以總局數 1－2 敗於 Ninja in Pyjamas，無緣 16 萬美元獎金。

雖然不能說 Windows 更新直接構成了 Team Vitality 的敗因，然而古語有云「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，有時少少的中斷，對需要高度集中的比賽而言的確有致命影響。但其實只要花 30 秒，就可以簡單關閉 Windows 10 的自動更新，有需要的不妨花丁點時間設定：

資料來源：Reuters、Twitch