【新冠肺炎】紐約向囚犯派山寨GameBoy防聚集　但唔怕任天堂嬲？

在今年4月，任天堂的Game Boy迎來了30周年紀念。這台簡單又迷你的掌上型遊戲機在1989年於日本正式發售，在那之後這台掌機的銷量更是一飛沖天，在產品生涯中一共售出了1億套。無論是《俄羅斯方塊》、《超級瑪利歐》或《寶可夢》系列等，Game Boy讓全世界的玩家都能輕鬆玩到自己最喜歡的遊戲。然而，即使是一台30歲的掌機，對於在監獄的囚犯來說卻是個遙不可及的物品，一直到最近似乎出現了變化。

由於新冠肺炎（Covid-19）的疫情目前仍還在美國肆虐，許多城市持續處於封城狀態，而在這種極度緊張的時刻，任何人都會尋求能夠從各種混亂中暫時轉移注意力的方式。無論是追劇、看書或是電玩，都能讓人們暫時遠離塵囂。然而，監獄中的囚犯在許多娛樂選擇上，都受到了嚴格的限制，而避免群聚對他們來說絕對也是一件極為困難的事，甚至有可能成為某種防疫上的破口。對此，美國紐約市的懲教署大量收購了5500台「山寨版 Game Boy」掌上型遊戲機，並發給了市監獄中的囚犯們，讓他們能夠獲得一些額外的消遣娛樂。

▼▼▼在網上找到的同款山寨GameBoy▼▼▼

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根據紐約日報的最新報導，紐約懲教署在今年3月27日從山寨遊戲廠商Finesse Creations Inc的手中以一台15美元，總計8萬2500美元的價格購買了大量的山寨版「Game Boy」掌上型遊戲機，而這些主機除了擁有各種不同顏色的選擇之外，內容很有可能還包含了市面山寨機常見的「500合1」遊戲大雜燴。這些遊戲機目前已經分發給了還被拘留在賴克斯島或是其他監獄中的3800位囚犯。

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在不久之前，紐約懲教署的慈善協會與紐約市政府一同擬定出了一條新的法規，藉此為市監獄中的工作者們提供足夠的口罩以及新冠肺炎的篩檢。此外，根據法院文獻紀錄的資訊，市政府也同意向負責轉送囚犯的獄警提供更多的洗手液、清潔用品、N95口罩等防疫物資。由於相關工作人員能夠自由進出監獄，讓他們能夠與外界接觸，又常常得面對囚犯，因此除了囚犯的消遣娛樂之外，這些監獄內的工作者自身的健康當然也是一件至關重要的事。

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