華為P40 Pro+評測：增加陶瓷機身與100倍變焦　但P40 Pro更抵買？

繼今年3 月26 日，華為P40 全系列三款機型正式亮相之後，系列中的「超大杯」旗艦機型華為P40 Pro+ 終於在6 月6 日正式開售。接下來就讓我們一起來看看，這台姍姍來遲的P40 Pro+ 有何不同？

在整機尺寸方面，華為P40 Pro 和華為P40 Pro+ 都相近，兩款機型的長（158.2mm）和寬（72.6mm）的尺寸數據都保持一致，唯獨不同的是，前者的厚度為8.95 mm，而後者的厚度為9mm，P40 Pro+ 的厚度增加了0.05mm。

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所以，當我拿起兩部手機的時候，華為P40 Pro+ 會給我一種熟悉的感覺，這種熟悉的感覺正是來自於同系的Pro 款機型，而後綴的「+」號在外觀上的變化，則是在機身的背面換上了納米微晶陶瓷工藝所打造的陶瓷後蓋。

按照華為在發布會上的描述，P40 Pro+ 提供了一黑一白的配色選項，而這塊陶瓷後蓋是經過5 天5 夜1500 度的高溫燒結而成，再加上精磨拋光的工藝，讓陶瓷表面在光線折射下呈現出晶瑩剔透的視覺效果。

納米微晶陶瓷材質的好處還在於它的耐用度和硬度，陶瓷後蓋如傳統瓷器般可抵抗歲月的磨損，莫氏硬度達到8.5 的水平，已接近藍寶石材質的硬度（莫氏硬度約為9 ），堅硬耐刮。而當我輕輕敲擊陶瓷背面，也會傳來更厚實的迴響。

陶瓷後蓋雖然讓P40 Pro+ 的厚度有稍許增加，重量也來到了226g 的水平，但整機的重量分佈比較平衡，後蓋兩側邊緣的弧度基本與正面屏幕的兩側弧度同步，握持時中框提供的圓潤感要比P40 Pro 要更好一些，手持P40 Pro+ 的時候會感覺到它更能填充進我的手掌之中。

與P40 Pro 相比，P40 Pro+ 的陶瓷後蓋還有一個值得關注的細節是鏡頭的部分，P40 Pro 的玻璃和模組之間是金屬圈，而P40 Pro+ 的陶瓷的收邊是像火山型一樣隆起，將模組包裹起來，一體性會更強，同時也降低了模組凸起的視覺觀感。

既然P40 Pro+ 的整機尺寸和Pro 款機型相近，所以P40 Pro+ 的正面也同樣配備了一塊6.58 吋的OLED 四曲滿溢屏。屏幕內依舊提供了屏幕指紋識別和屏幕發聲技術以實現「正面都是屏」的視覺效果。

當然，外觀部分的升級還是次要的，華為P40 Pro+搭載的全新「超感知Leica五攝」鏡頭模組所帶來的「影像」升級，才是更值得我們去關注的地方。

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1. 「超感知徠卡五攝」，更長更穩的百倍長焦

這次華為P40 系列的三款機型我們常用「中杯、大杯、超大杯」來形容，除了尺寸和配置上的差異，鏡頭上也是以超感知徠卡三攝、超感知徠卡四攝和超感知徠卡五攝形成一個漸進的關係。

這次華為P40 系列的三款機型除了尺寸和配置上的差異，攝像頭上也是以超感知徠卡三攝、超感知徠卡四攝和超感知徠卡五攝形成一個漸進的關係。（華為）

華為P40：Triple 後置超感知徠卡三攝 華為P40 Pro：Quad 後置超感知徠卡四攝 華為P40 Pro+：Penta 後置超感知徠卡五攝

華為P40 Pro+ 後置搭載了五枚鏡頭，分別由5000 萬像素廣角主攝，4000 萬像素超廣角電影鏡頭，800 萬像素3 倍長焦鏡頭和800 萬像素10 倍潛望鏡頭，以及一枚3D 深感鏡頭組成。

其中，P40 系列三款機型的主攝均由一枚5000 萬像素的RYYB 陣列傳感器組成，其CMOS 傳感器面積為1/1.28 吋。因此，P40 Pro+ 主攝的成像表現與P40 Pro 基本持平，依然能夠享受到SMA（Shape Memory Alloy）OIS 光學馬達防抖技術、XD Fusion 圖像引擎帶來的成像優化。

在極暗的場景下，依然能夠拍出畫面純淨度不錯的夜景照片。可以說，在上一代的「夜視儀」基礎上，更大尺寸更高像素的RYYB 傳感器很明顯地再次提升了夜景拍攝下的體驗。

而且，作為首款支持8 核全像素對焦的傳感器，在大底的加持下，即便是在暗光環境下也能實現不錯的對焦速度和成像效果。

真正與P40 Pro 拉開差距的地方，在於它所搭載「100 倍雙目變焦」系統，這個針對長焦拍攝的影像系統是由支持3 倍光變的長焦鏡頭，和支持10 倍光變的潛望式長焦鏡頭組成。可以實現最高10 倍的光學變焦，20 倍的混合變焦，還有100 倍的雙目數字變焦。

根據華為在發布會上公開的信息，這次P40 Pro+的潛望式模組採用的是「多反射潛望式光路折疊技術」，通過5次光路反射來延伸鏡頭的拍攝焦距，最終使得光路的光程在沒有大幅增加模組厚度的前提下，比上一代的潛望式方案提升178%。得益於此，這枚潛望式鏡頭足以實現10倍的光學變焦能力。

另外，在模組體積得以縮小的同時，華為為了減少光路在折射中的損耗，內部採用了透光率更高的玻璃鏡頭，也將「鬼影」和眩光影響降至最低。

在提升進光量上做的努力，我們也可以從潛望式鏡頭的開孔大小里看得出來，華為P40 Pro+ 的十倍光變潛望鏡頭的開孔大小，是要比華為P40 Pro 上的五倍光變潛望鏡頭要更大一些。

至於光學變焦、混合變焦的原理我們之前也單獨討論過，這裡就不再贅述了，讓我們直接看一下它的樣張表現吧。

1-100 倍變焦過程（愛范兒授權使用）

在實際場景拍攝時，華為P40 Pro+ 的長焦鏡頭在同等放大倍率下的成像表現，大部分都要優於「大杯款」的華為P40 Pro，這樣的優勢會隨著放大倍率的增大而變得更加明顯。

例如取景器畫面在3× 倍率的情況時，P40 Pro+ 會直接調用那枚3 倍光變的長焦鏡頭，而P40 Pro 則只能在主攝的基礎上進行裁切放大。

而在5× 到9.9× 的部分，P40 Pro 會調用五倍潛望鏡頭進行成像，兩部機型的表現回歸持平，在10× 之後，華為P40 Pro+ 就會開始調用十倍潛望鏡頭來成像，畫面的清晰度要比P40 Pro 更好一些。

長焦鏡頭針對暗光拍攝也做了優化提升，配合夜景模式可以拍出更加清晰的夜景長焦照片。

將長焦拍攝比作射箭也是一個比較形像生動的說法，講究的是準和穩。

對此，華為P40 Pro+ 的長焦鏡頭配備了3 重OIS 光學防抖+ AIS 智慧防抖算法，在長焦拍攝時能有效地抑制握持所帶來的輕微抖動，增加長焦拍攝時的成片率。

而且在長焦拍攝的時候，相機會在取景器裡提供一個小型的縮略圖，縮略圖展示的是廣角端的位置，方便你更快更準確地找到要成像的物體位置。

2. 還是那個問題：點單的時候選「大杯」還是「超大杯」？

硬件配置方面，華為P40 Pro+ 同樣搭載了麒麟990 5G SoC，作為系列中「超大杯」的存在，華為P40 Pro+ 提供了兩個版本，分別是8+256GB 和8+512GB 的配置，外觀上使用了陶瓷機身，比P40 Pro 多一枚光變鏡頭，光變距離增加到了10 倍，甚至還可以100 倍變焦。機身支持IP68 級別的防塵抗水，足以應付絕大多數的生活場景。

淨看參數的話，P40 Pro+ 確實是一款實打實的頂級旗艦，陶瓷材質給手機帶來了很好的質感，10 倍光變也能提供更好的拍攝創作空間。

但是，若是預算有限，或者對拍照要求並不是很高的用戶，實際上大杯的P40 Pro也足以應付日常使用，雖然沒有陶瓷和100倍，但也有手感不錯的AG磨砂，最常用的主攝也能和超大杯看齊，光變也能覆蓋到5倍，其實也已經能滿足到日常大部分場景使用。

對於大杯和超大杯怎麼選的問題，其實正如買咖啡，超大杯對於喜歡喝咖啡的人，自然是一次大滿足；但只是想品嚐咖啡的味道，實際上大杯也已經夠了。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：華為 P40 Pro+ 評測：姍姍來遲的「超大杯」，和 P40 Pro 的區別在哪裡？】