Samsung S20+ 、Buds+ BTS 特別版｜香港 Fans 要點先買到？

Samsung 作為韓國品牌，近年多次找來韓流明星合作推出特別版本的手機或配件，卻並非次次都會在韓國市場外販售。 不過早前與防彈少年團 BTS 的聯名款 Galaxy S20+ 以及 Galaxy Buds+ 耳機，就即將在香港有售，各位 ARMY 的錢包準備好了嗎？

Samsung Galaxy S20+ 以及 Galaxy Buds+ 是次在港推出的防彈少年團版本、BTS Edition，包裝、機身都會改以紫色為主調，又會印上 BTS logo 以及心心圖案，象徵著 BTS 成員 V 標誌性的名言「I Purple You」，似乎真的可以讓 Fans 們體現自已對 BTS 的愛？

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition 多面睇

Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition 多面睇

上市日期及訂購資料

Samsung Galaxy S20+ 以及 Galaxy Buds 將會在 7 月 9 日開始發售，定價分別為＄8,398 以及＄1,698，比普通版本的機種貴數百元，但如果是真 BTS Fans 相信不會太過介懷。

另外由 6 月 19 日起至 7 月 8 日期間，兩機都會開放預訂，在三星專門店或 CSL 預購 S20+ BTS Edition 的用戶可以半價購買 Galaxy Buds+ BTS Edition；而以正價預購 Galaxy Buds+ BTS Edition 的用戶，則可以免費獲贈無線充電板的 BTS Edition。