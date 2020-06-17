Foodpanda母公司洩72萬帳戶資料　香港都中招　即Check自己有無份

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【Foodpanda / Foodora 用戶資料外洩】網上外賣平台Foodpanda母公司發生用戶資料外洩事件，涉及全球14個地方或國家，包括香港。

(網上圖片)

Foodpanda是時下流行的外賣平台，不過外媒Bank Info Security報道，近月在外國知名論壇上出現Foodora（香港Foodpanda）超過72萬個帳戶資料，包括姓名、地址、座標、電話號碼等。

受影響國家及地區共14個，分別是新加坡、德國、西班牙、法國、意大利、澳洲、阿聯酋、芬蘭、荷蘭、加拿大、瑞典、挪威、奧地利，以及香港，時間可追溯到2016年。

Foodora母公司Delivery Hero證實有用戶資料外洩，但未有透露受影響用戶數量，只說正積極內部調查，並與有關當局密切合作，查出漏洞原因後會通知受影響用戶。

Foodora在2015年落戶香港，之後與姊妹公司Foodpanda合併，變成現時的Foodpanda。而在部份國家和地區，繼續用Foodora作品牌服務名稱。

（資料圖片）

檢查email有否外洩風險

今次事件受影響人數眾多，雖然未知實際名單，但如果擔心自己帳戶有否洩露資料風險，可透過外國網絡安全網站Have I Been Pwned查詢，如果發現有問題，緊記要更改密碼了。

↓↓↓ Have I Been Pwned使用方法 ↓↓↓

Have I Been Pwned網站主要收錄被黑客竊取、公布在網絡上的名單資料，只要輸入E-mail，就可以知道自己有否「中招」。

資料來源：Bank Info Security

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