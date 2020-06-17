WhatsApp Pay終於推出！支付功能使用方法似WeChat　喺邊度用到？

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一講起手機支付大家一定會諗起 PayMe、WeChat Pay 及支付寶，不過如果 WhatsApp 都支援支付功能大家又會唔會覺得更方便？近日 WhatsApp 支付功能就率先於巴西推出，究竟這個WhatsApp 支付功能使用起來又與 WeChat Pay 相唔相近？

據了解 WhatsApp 支付功能現時已於巴西推出，並支援當地的巴西銀行（Banco do Brasil）、紐班克網絡銀行（Nubank）及合作銀行（Sicredi）的Visa 或 Mastercard。由於安全問題，用戶需要再設定多一組PIN碼及指紋驗證作交易之用，一般用戶可以用來購物及匯款。

由截圖來看，用戶只需要於聊天室內，就可以直接將款項轉帳比對方，使用方法與 WeChat Pay 近似。該功能目前只在巴西正式推出，相信未來也會陸續普及到其他國家地區。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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