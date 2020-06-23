WWDC 2020除了主力公布iOS 14、iPadOS及新macOS Big Sur外，watchOS 7亦都是最大焦點所在，而且新追加的功能，更加是不少用家一直以來希望增加的功能。包括睡眠追蹤、跳舞感應以及自動洗手計時功能等！

今次watchOS新增不少好玩新功能（Apple）

watchOS 7支援 Apple Watch series 3或以上錶款

今次watchOS 7加入不少實用新功能，首先要介紹便是健身fitness功能繼續加強，今次最特別是追加「跳舞（dance）」、「核心運動（Core Training）」、「Functional Strength Training」以及「Cool down」功能。最特別是跳舞感應可因應用家手部左右搖擺及上下加速等體感感應，來計算運動效果。如Hip Hop、Latin、Bollywood或Cardio Dance都可以感應得到，實用性大增。

▼▼▼▼新功能！「跳舞感應」點下圖放大解說▼▼▼▼

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另外，新增的「Sleep」（睡眠追蹤）功能，雖然由上代watchOS 6傳聞至今終於正式在watchOS 7上推出。可以令Apple Watch感應監測用家睡眠時狀態，包括每日的睡眠時間、睡眠質量等。而且更可以自行設定睡眠及起身設定，當睡眠時自動設定為「請勿打擾」模式，或利用homekit來關燈等。另外，設定好起床時間，Apple Watch會震動提醒用家起床，避免因為響起鬧鐘吵醒另一半。（當進入睡眠追蹤模式時，Apple Watch亦會自動慳電模式之中）

▼▼▼▼新功能！「睡眠追蹤」點下圖放大解說▼▼▼▼

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第三個注目watchOS 7新功能，便是利用AI感應用家洗手的動作，當用家洗手時便會自動啟動洗手計時倒數模式，20秒徹底洗淨雙手，更有效抗疫。

▼▼▼▼新功能！「洗手計時」點下圖放大解說▼▼▼▼

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除了以上三個主要新功能外，加入新錶面功能，如第三方app錶面、錶面share給朋友及簡潔「大字」版錶面及轉換色tone圖片錶面，都是今次watchOS 7新追加的錶面功能

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▼▼▼▼其他新功能！點下圖放大解說▼▼▼▼